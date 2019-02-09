النجمه يفتتح الدرجه الأولي بفوز على بنغازي الجديدة

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق فريق النجمة، أمس الجمعة، علي فريق بنغازي الجديدة، بنتيجة (2-1)، على ملعب الأخير، في الاسبوع الأول لدوري الدرجة الأولي المجموعة الرابعة.

وتقدم بنغازي الجديدة، بهدف عن طريق المدافع معاذ سوالم، ونجح النجمة في تسجيل التعادل عن طريق لاعب الوسط ابراهيم العقيلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي (1-1).

وفي الشوط الثاني، خطف النجمة، الفوز عن طريق المهاجم حسين العبيدي وفي آخر دقائق المباراة، وأضاع فريق بنغازي الجديدة ركلة جزاء.