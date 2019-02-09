دوريات النجدة بنغازي تحبط محاولة سطو مسلح على الطريق العامّ

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

تمكنت وحدة التحري والضبط في قسم النجدة بنغازي، أمس الجمعة، من القبض على شخصين يمتهنان جرائم السطو المسلح على المواطنين.

وأفاد مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن دوريات النجدة شاهدت، بالقرب من المدينة الرياضية في أثناء تجولها، مشاجرةً بالسلاح الناري، وعندما ترجل أعضاء الدورية تبين لهم أنها عملية سطو مسلح على مواطنين، لنزع هواتفهم بقوّة السلاح بعد اعتراض مركبتهم في الطريق.

وأكّد المكتب الإعلامي ضبطهم الشخصين اللذين قاما بهذه العملية، وضبط ما في حوزتهم من أسلحة نارية وسلاح أبيض، ونقلهما إلى القسم التحقيق .