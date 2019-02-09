تعرف على “i30” الرياضية من “هيونداي”

بدأت شركة هيونداي مؤخرا بطرح نسخها الرياضية المعدلة من سيارات “i30 N”.

وأتت هذه السيارات بهيكل هاتشباك انسيابي، وجناح هوائي من الخلف لزيادة ثباتها على السرعات العالية، وشبك أمامي عريض مزود بفتحات هوائية كبيرة، تعلوها مصابيح مميزة بتقنيات “LED”.

أما من الداخل، فزودت هذه المركبات بمقاعد جلدية رياضية، ومقود بأزرار للتحكم بالسرعة والعديد من خصائص السيارة، وواجهة قيادة تضم شاشة تعمل باللمس، يمكن عن طريقها التحكم بآلية عمل المحرك وأنظمة المولتيميديا.

وتحوي “i30 N” أنظمة فرامل متطورة مزودة بحساسات تقيس السرعة وشدة انعطاف الطريق لتتحكم بمعدل الفرملة إلكترونيا، فضلا عن أنظمة تعليق رياضية خاصة.

وستطرح هذه السيارات بنسختين، واحدة بمحرك بنزين توربيني بعزم 250 حصانا، وأخرى بمحرك 275 حصانا، مزودتين بعلب سرعة بـ 6 مراحل.