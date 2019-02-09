رفع مستوى خطر اصطدام كويكب “جديد” بالأرض!

رفعت واحدة من أهم جهات المراقبة في العالم، المختصة في رصد تهديدات الصخور الفضائية العملاقة المحتملة على كوكبنا، مستوى الخطر لكويكب اكتُشف مؤخرا.

وفي ظل ازدياد مخاوف البشر من احتمال اصطدام كويكب بالأرض، قام مركز مراقبة الأجسام القريبة من كوكبنا، التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، بإدراج كويكب “2018XB4” (المكتشف عام 2018)، ضمن قائمة أهم 10 أجسام فضائية قريبة من الأرض (NEOs).

وأوضحت عملية المراقبة الأخيرة للكويكب، أن هناك ضرورة لإعادة حساب احتمال تأثيره على الكوكب، حيث يعد الآن خامس أخطر جسم قريب من الأرض في السماء، وفقا للوكالة.

وتشير تقديرات وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن احتمال تصادم “2018XB4″، الذي يبلغ قطره 70 مترا، بالأرض في عام 2092، يبلغ 1 من 7 آلاف تقدير محتمل.

يذكر أنه غالبا ما تحلق الأجسام القريبة من كوكبنا فوق الأرض، أثناء رحلة دورانها حول الشمس، ولكنها نادرا ما تصطدم بالكوكب.

وفي الواقع، من بين 19 ألفا و563 كويكبا و107 من المذنبات المكتشفة، يوجد 817 جسما في “قائمة الخطر” التابعة لمركز مراقبة الأجسام القريبة من الأرض.