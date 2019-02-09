الموسيقار العالمي “ياني” يحيي حفلا مرتقبا في السعودية

يحيي الموسيقار اليوناني العالمي، ياني، حفلا غنائيا ضخما في المملكة العربية السعودية، الجمعة 8 فبراير الجاري، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

وتشارك فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار في إحياء الحفل المرتقب على مسرح “مرايا” في مدينة العلا السعودية، ضمن فعاليات المهرجان الجاري الذي يختتم أعماله، في 9 فبراير الجاري.

وكان الفنان العالمي قد عبر عن فرحته الشديدة بزيارة السعودية وإحيائه حفلا هناك، من خلال منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك.

كما أشاد ياني بالأهمية التاريخية لمدينة العلا التي يقام فيها المهرجان، وبالمنطقة المتواجدة فيها، التي تحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن يحيي ياني حفلا آخر في الإمارات بمناسبة عيد الحب، بعد حفل السعودية، وذلك قبل أن يتوجه إلى باكستان.

المصدر: وكالات