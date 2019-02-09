الأهلي طرابلس يحقق فوزًا ثمينًا على الشط

الأهلي طرابلس يحقق فوزًا ثمينًا على الشط

أخبار ليبيا 24 – خاص

تفوق فريق الأهلي طرابلس، اليوم الجمعة، على نظيره الشط، بثلاثية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرضية ملعب طرابلس الدولي لحساب الجولة السادسة للمجموعة الثانية .

وتقدم الأهلي طرابلس، بهدف “مفتاح طقطق” في الدقيقة 29، وعدل الشط عن طريق المهاجم “محمد المقرج” في الدقيقة 50.

وعاد الأهلي طرابلس للمباراة، وسجل الهدف الثاني عن طريق مهاجمه البديل “صالح الطاهر” في الدقيقة 67، ليضيف المحترف “ماكسيم جونيور” الذي دخل الشوط الثاني هدف ثالث في الدقيقة 92 .

وبهذا الفوز ارتفع رصيد الأهلي طرابلس إلى 10 نقاط فيما لايزال الشط برصيده السابق 4 نقاط .