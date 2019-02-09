انطلاق المؤتمر السنوي الثالث للعلوم العصبية في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

انطلق المؤتمر السنوي الثالث للعلوم العصبية، اليوم الجمعة، بمركز بنغازي الطبي، بحضور عدد من الأطباء في كافة التخصصات الطبية بالإضافة إلى زوار من خارج ليبيا.

وقال رئيس المؤتمر عبدالحميد الزواوي، إن الهدف من هذا المؤتمر تنشيط الدورات العلمية والأثر على الأطباء وإعطائهم المعلومات الحديثة في علوم الأعصاب ومن علوم الطب النفسي وباقي العلوم الأخرى مثل أمراض الباطنة.

وأضاف الزواوي أن الغرض الأخر من المؤتمر إن هناك أوراق علمية ومحاضرات مقدمة من طلبة كلية الطب البشري وأطباء حديثي التخرج لتشجيعهم على البحث العلمي المفيد للمجتمع وكتابة الرسائل العلمية وما إلى ذلك؛ بالإضافة إلى المعارض وورش العمل المصاحبة للمؤتمر والملصقات العلمية “.

ولفت إلى أن إمكانيات هذا المؤتمر أفضل من المؤتمرين السابقين من ناحية توفير الشركات التي تؤمن الموارد المالية بالدرجة الأولى، وأن مركز بنغازي الطبي لدية استعداد أكثر لتوفير ما يلزم للمؤتمر.

وأكد الزواوي، تميز هذا المؤتمر بكثرة عدد زواره من الدول العربية والأوروبية والأمريكية، وهذا يدل على أن البلاد تتجه إلى الأمان، وهو ما نريد نثبته لمجتمعنا أولا قبل العالم.

وأقيم على هامش المؤتمر الذي تتواصل فعالياته لمدة ثلاثة أيام، معرض للملصقات والكتيبات العلمية المتخصصة في العلوم العصبية.