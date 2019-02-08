القيادة العامة تحذر من هبوط أو إقلاع أي طائرة في مجال المنطقة الجنوبية

القيادة العامة تحذر من هبوط أو إقلاع أي طائرة في مجال المنطقة الجنوبية في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ، مؤكدة أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة، حظر الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية إلا بعد موافقتها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن غرفة عمليات القوات الجوية حذرت أي طائرة من الهبوط في مجال المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أنه سيتم إجبار أي طائرة على الهبوط، إذا حلقت بدون تصريح في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه في حال عدم امتثال الطائرة للأوامر ستعامل كهدف معادٍ، مؤكدة أن أي طائرة أجنبية تهبط حتى في المهابط الترابية ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات السلاح الجوي العربي الليبي لأن المنطقة معلن عنها منطقة عمليات حربية وحتى إشعار آخر».