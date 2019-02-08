لجنة الدفاع بالنواب : تعيين “كنه” يهدف إلى خلط الأوراق وإثارة الفتنة بين أهالي الجنوب

لجنة الدفاع بالنواب : تعيين “كنه” يهدف إلى خلط الأوراق وإثارة الفتنة بين أهالي الجنوب التكليفات الصادرة عن المجلس الرئاسي تحمل في طياتها لمسات دولة عربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

استنكرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب التكليفات الصادرة عن المجلس الرئاسي والتي قالت إنها تحمل في طياتها لمسات دولة عربية في إشارة إلى تكليف الأخير للفريق علي كنه.

وأضافت اللجنة – في بيان موقع باسم رئيس اللجنة طلال الميهوب – أن هذه الإجراءات تهدف إلى خلط الأوراق وإثارة الفتنة والرعب بين أهالي الجنوب، وتعكس حالة تحالف واضح مع الإخوان وتيارات القاعدة برعاية قطرية .

وطالبت اللجنة بضرورة الوقوف خلف المؤسسة العسكرية في طرد العصابات وإفشال ما أسمته مشروع قطر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عين الرقم العسكري 731 الفريق الركن علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية .

وجاء هذا التعيين في القرار رقم “19” لهذا العام، وبعد يوم من سفر “كنه” من أوباري إلى طرابلس عبر طائرة خاصة .

يشار إلى أن هذا التعيين يأتي في وقت يخوض فيه الجيش الوطني معارك لتأمين المنطقة الجنوبية.