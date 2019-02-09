اللّيبيون يحتفلون بالانتصار الذي حققه الجيش ضدّ داعش

بقلم/ إبراهيم علي

بعد أكثر من سنتين من معارك شرسة بين تنظيم داعش وقوات الجيش الليبي للسيطرة على بنغازي، نجح الجيش الليبي في استعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة والأحياء المحيطة بها وتمكّن من استرجاع المواقع الحيويّة من سيطرة تنظيم داعش الذي تراجع وفقد سيطرته وقوّته الّتي كان يتسلّح بها لمحاربة الدّولة اللّيبيّة واللّيبيين.

لقد أشارت تطورات أمنيّة أخيرة في مناطق مختلفة من ليبيا على غرار بنغازي وأجدابيا وصبراتة إلى أنّ خسارة داعش في كبرى المدن اللّيبيّة تُعدّ مؤشرًا لبداية مرحلة انهيار هذا التنظيم وفنائه، كما أكّدت هذه التطوّرات أنّ الأمر ليس مجرّد انسحاب تكتيكي وخطة مدروسة من التّنظيم يهدف من ورائها إعادة ترتيب أوراقه وتشكيل صفوفه للانتشار والهجوم من جديد. فحتّى لو حاول التّنظيم القيام بذلك، فإنّ الدولة اللّيبيّة لن تترك له المجال للتقدّم وفرض ذاته من جديد، فالعمليّات الأمنيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة مستمرّة ولن تتوقّف حتّى بعد القضاء على آخر داعشيّ متشدّد في ليبيا.

كما أنّ خسارة داعش ستجعل القوات الأمنية اللّيبيّة أكثر قوة وشجاعة في مواصلة محاربة التنظيم في باقي المناطق، وهكذا لم يعد هذا التنظيم المتشدد يتمتع بالقوة وبالقدرات السابقة الّتي كان يتسلّح بها، فشعبيته تراجعت ومصداقيته لدى الناس تدنت ومشاعر الكراهية تجاهه زادت بعد جرائم الخطف والقتل التي ارتكبها. فالليبيون يحتفلون في الشوارع الرئيسة للمدينة للتعبير عن الفرحة بالانتصار الذي حققه الجيش بعد تحريره لأحياء رئيسة في المدينة من قبضة داعش، هذا الانتصار الذي انتظروه لمدة طويلة، وبعودة الحياة إلى طبيعتها في مدينتهم ولا سيّما أنّ الدّولة وعدت اللّيبيين بتحقيق النصر النهائي على الجماعات المتشددة في ليبيا، وبإسقاط كلّ العروش التي تظنّ نفسها ثابتة.