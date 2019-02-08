سقط القناع ليكشف عن “داعش” في حالة هلع وتخبط

بقلم/ إبراهيم علي

لداعش مبادىء مبنية على الكذب, وأساليب مرتكزة على النفاق, وأهداف أسسها الإرهاب والدمار والطغيان, ولفترة وجيزة ومؤلمة, استطاع التنظيم نشر تطرفه ونجح في بسط سيطرته, وأجاد في إجرام لا مثيل له في وحشيته وهمجيته. ولكن سرعان ما تأهبت الشعوب وخاصة المسلمة منها للوقف بوجه الظلم, ونبذ الاضطهاد, ونصرة حقهم بخيرات أرضهم التي نهبها الدواعش. للشعوب المسلمة هدفٌ أسمى لهزيمة من ادعى الدفاع عن الإسلام، وزعم إقامة دولة أسلامية, وهو إنقاذ بلادهم وأهلهم وحضارتهم وطريقة عيشهم وتعاليم دينهم من اعتداءات وتدنيس داعش.

مع انتهاء حقبة الخلافة الزائفة وهزيمة الدواعش عسكريا ونظاميا ومعنويا, أصبح بقايا العناصر في حالة تخبط وضياع وهلع لمحاولة عبثية منهم للبقاء وإثبات قدرتهم في ارتكاب المزيد من المجازر والدمار.

ربما لتنظيم داعش استراتجية مبنية على إنكار واقع لا يناسبه, وربما للجماعة الإرهابية حاجة ماسة لنفي حقيقة وضعها المزري.

لقد فقد داعش صفحاته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي, وبات يراهن على استخدام تطبيقات التراسل الفوري للانتشار وإرسال الملفات والبث الصوتي والمرئي.

في حين قال باحثون وخبراء إن تنظيم داعش يهدف من التطبيقات الجديدة إلى تجنيد موالين جُدد، وتوجيه عناصره، والتوسع بعد انهياره وسقوط معاقله في سوريا والعراق وكثير من الدول، قلل الخبير الإعلامي الدكتور محمود الصاوي، وكيل كلية الإعلام بجامعة الأزهر، من صحة فرضية توسع التنظيم عبر التطبيقات الجديد، قائلًا: سقطت أقنعة داعش، وصار كثيرون على قناعة بأنه صنيعة لا تستهدف الخير للمسلمين، بل جلب لهم كل شر ووباء، مضيفًا, »لا أعتقد أن داعش يكتسب أرضًا أو عقلًا جديدًا، لكنه يستغل أوضاع الخراب والدمار في كثير من دول العالم، التي هو أحد أهم أسبابها، ويحاول أن يستغل ذلك في كسب أنصار من المغرر بهم، لكن هذا لن يحدث مع يقظة الدول.

يشار إلى أن المكافحة الإلكترونية التي شنتها إدارات «فيسبوك» و«تويتر» و«يوتيوب»، إضافة إلى هجمات القرصنة الإلكترونية لمواقع داعش التي أدت إلى انخفاض استخدام التنظيم بشكل كبير لمواقع التواصل الاجتماعي، ساعدت بشكل فعال في ترنح وسائل تواصل التنظيم خلال الأشهر الماضية، خصوصًا عقب هزائمه في سوريا والعراق