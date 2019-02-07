واصفًا إياه بالناكث للعهد .. التكبالي يفضح “المشري” في حفل الإفطار مع الرئيس الأميركي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شن عضو مجلس النواب علي التكبالي هجومًا لاذعًا على رئيس الأعلى للدولة خالد المشري، عقب كلمة الأخير حول القائد العام حفتر في حفل الإفطار مع الرئيس الأميركي .

وأوضح التكبالي في إدراج مطول عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك” أن بيان المجلس الأعلى للدولة بخصوص حضور رئيسه حفل الإفطار مع الرئيس الأميركي هو أمر مدهش، مبيناً أن المشري أراد أن يظهر في ملتقى حول ليبيا بمقر الكونغرس بمظهر المتسامح والكريم.

وقال إن موقف المشري من مسألة الديمقراطية ومصير قائد الجيش المشير حفتر واضحٌ وموثق وليس كما يدعي.

وأضاف التكبالي أن رئيس الأعلى للدولة قد حاد عن الحقيقة حين قال إنه يقبل بالمشير حفتر إذا انضوى تحت سلطة مدنية، وإنه مع مبدأ المشاركة في العملية الديمقراطية.



ونوه التكبالي أنه شارك في الحفل بفضل الله وبفضل جهود النشطاء الليبيين المخلصين، حسب وصفه، مبينًا – في كلمته – أن سبب مخالفته لفكر الإخوان لا ينبع عن كراهية أو حقد، وأن الأمر ليس شخصيًا، ولكني أرفض محاولتهم احتكار الإيمان واعتبار كل مخالف كافر .

وروي التكبالي للحاضرين قصة اتهام الإخوان له بالتجديف على الرسول محمد صلي الله عليه وسلم، ومحاولة توريطه في ثلاث تهم تستوجب الإعدام، كاشفًا للجمهور صورة دمية تمثله معلقة في الميدان بطرابلس، بينما المشري، وسعادة المفتي وآخرون يهللون في حبور .

وأوضح العضو خلال كلمته رؤية مجلس النواب وإصداره لقانوني العزل السياسي والعفو العام، مبديًا استعداد رئاسة المجلس للتصالح من أجل ليبيا، على أن يؤكد لنا الطرف المقابل حسن النية لأننا لم نرى من الإخوان إلا النكث بالعهود.

وقال إن منظم الحفل حول مقاطعته عدة مرات، ولكن نجحت بنقل وجهة نظري، وختمت بأن الإخوان لا يحترمون عهودهم، وكلمة ليبيا المستقبل هي نفسها الذي استعملوها مع سيف القذافي ثم انفضوا من حوله وتركوه رغم توقيعهم لميثاق التوبة .

ونوه التكبالي أن هذا المؤتمر تنظمه “مجموعة عبر الأطلسي” سنويًا، وبإمكان الراغبين في الاشتراك مراسلة المنظمين للحصول على دعوة حضور.

وأبدي العضو استغرابه من بيان “مجلس الدولة” الذي يدعي أن الكونجرس هو من دعا خالد المشري لحضور حفل الإفطار مع الرئيس ترمب.

وطالب التكبالي المطبلين للمجلس الرئاسي للدولة والذين كتبوا عن الاستقبال الحافل للمشري، وحضور الشخصيات الوهمية أن يلتزموا الدقة لأنني كنت هناك منذ الساعة العاشرة ولم أر شيئا من ذلك .