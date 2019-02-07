تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات .. صحة المؤقتة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات لسبها

تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات .. صحة المؤقتة ترسل شحنة أدوية ومستلزمات لسبها الهدف من إرسال الشحنة المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة في كافة محاور القتال

أخبار ليبيا 24 -خاص

أعلن وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب عن إرسال شحنة كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية للمستشفى الميداني العسكري بمدينة سبها وشحنه متكاملة لمركز سبها الطبي .

وأضاف عقوب أنه تم تجهيز الشحنة عن طريق جهاز الإمداد الطبي التابعة للحكومة ببنغازي، وتحت إشراف رئيس غرفة عمليات الطوارئ بوزارة الصحة إبراهيم اليتيمي، وبتنسيق مدير مكتب العلاقات العامة بوزارة الصحة الأستاذ عبدالله البراني الذي تولي تسليمها المنشآت الصحية بسبها تمهيدًا لإرسال قافلة طبية تضم نخبة من الأطباء في عدة تخصصات مختلفة لبلدية سبها مطلع الأسبوع القادم لتقديم الخدمات العلاجية والإسعافية .

وأضاف وكيل عام وزارة الصحة أن الهدف من إرسال الشحنة المساهمة في سرعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لجرحى القوات المسلحة في كافة محاور القتال، والوقوف صفاً واحداً مع القوات المسلحة في حربها على الإرهاب .

‏‎وأكد عقوب أن وزارة الصحة على تواصل مستمر مع جميع المستشفيات الميدانية داخل مدينة سبها وخارجها، ومع مديري مسؤولي قطاع الصحة داخل المدينة؛ المتمثّلة بمركز سبها الطبي والمستشفيات الميدانية العسكرية وإدارة الخدمات الصحية بسبها وفقا لتوصيات مجلس وزراء الحكومة المؤقتة .

وأشار عقوب إلى أن الوزارة تتعهد بتقديم واستمرار الدعم لحين انتهاء كافة العمليات العسكرية وتحرير المدينة، وأن دعم المستشفيات الميدانية سيُساهم أيضاً في تحسين الأوضاع الصحية وتخفيف العبء على المرضى من مشقة التنقل والسفر للمناطق المجاورة للحصول على خدمات طبية.