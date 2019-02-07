سيالة يؤكد الالتزام في القضاء على الإرهاب وفق نهج لا يركّز فقط على العمل العسكري

سيالة يؤكد الالتزام في القضاء على الإرهاب وفق نهج لا يركّز فقط على العمل العسكري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمس الأربعاء، على ضرورة إيلاء أهمية أكبر للتعاون في مجال بناء قدرات أجهزة المخابرات والشرطة والجيش في مجال مكافحة الإرهاب، واستمرار الالتزام وبذل الجهود في القضاء على الإرهاب وفق نهج شامل لا يركّز فقط على العمل العسكري.

وشدد سيالة خلال كلمته في مؤتمر وزراء الخارجية للدول الأعضاء في التحالف الدولي لهزيمة داعش، على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العملياتي بين دول التحالف، خاصة في مراقبة الحدود، لاسيما مع ازدياد خطورة تنقّل الإرهابيين في سياق تدفقات الهجرة.

وأشار إلى ضرورة تعقّب تحرّكات المقاتلين الأجانب، ومصادر التهديد على شبكات الإنترنت، ومنع تمويل المجموعات الإرهابية وإمدادهم بالسلاح، مبديًا استعداد ليبيا التام للتعاون مع دول التحالف.

وقال سيالة “ليس بخاف ما تواجه ليبيا من تحديات على المستوى الأمني، خاصة المتمثلة في مكافحة أنشطة المجموعات الإرهابية، وخاصة تنظيم داعش، والذي أصبح بعد فقد معاقله الرئيسية ، يستخدم أساليب نوعية متعددة على غرار الهجوم الذي تعرضت له مؤخرا وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، وبعض الأماكن في الجنوب الليبي، وقبل ذلك المفوضية العليا للانتخابات والمؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة”.