هل يعي فريق علي كنه ما يؤول إليه قرار تكليفه ؟!

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

طرح عبد الله عثمان عدة أسئلة بشأن قرار تكليف فريق علي كنه آمرًا للمنطقة العسكرية سبها، القرار صدر عن المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطن، وسيضعه أمام اختبار فاصل، بل امتحان لا دور ثان فيه.

وقال عثمان “لعل من بديهية القول أن العنصر الأساس في عملية اتّخاذ القرار- بشكل عام، وفي القرار السياسي بشكل خاص- عنصر الوقت، فالقرارات التي لا تتخذ في “الوقت المناسب” قد تؤدي إلى “نتائج عكسية” تماما، لما يراد لها أن تحققه من نتائج متوقعة، وقبلها استكشاف “نوايا” من اتخذها، ومن قبلها.. من مضاعفات عملية “صدور وقبول” تلك القرارات ما قد يؤدي إلى إعادة النظر في مواقف من يصدرونها وأهدافهم، ومن يتقبلونها، بل إلى “إعادة النظر” في ما قبلها من قناعات وتموضعات.

والأسئلة المتوقعة- التي طرحها عثمان- تمثلت في سؤاله: هل يعي الفريق علي كنه اليوم أنه يتحول إلى ورقة في الصراع السياسي الليبي، حينما يصدر المجلس الرئاسي قرار تكليفه في اللحظة الخطأ؟ ولو كان إصدار هذا القرار لا قيمة له واقعيا.. فصدوره من مجلس هو طرف في صراع، ومن حكومة لا تسيطر على المنطقة التي تسميه آمرا لها اليوم.

وتساءل كذلك، هل يعي الفريق على كنة أنه سيفقد رصيده بين أهالي الجنوب في هذه اللحظة أيضا إذا قبل بذلك؟ ليس لأنهم لا يحترمونه أو يقدرونه، ولكنهم يعتبون عليه عدم تحركه لنجدتهم، حين طلبوا منه ذلك مرارا، وحين كان يمكن له أن يجنبهم خسائر بشرية كثيرا، ويجنبهم كثيرا من انعكاس نتائج انقسامات ومعارك الشمال على منطقتهم، بل على أحيائهم.

وأضاف “هل يعي الفريق على كنه أن تكليفه في هذه اللحظة لن يفيد أهالي الجنوب في شيء، على مستوى بناء المؤسسة العسكرية في الجنوب، بل حتى على تشكيل قوة لحماية الجنوب، التي أضاع الفرصة والطريق إليها؛ لأسباب مازلت تحير الكثير منهم!”.

وتابع “هل يعي الفريق على كنة أنه بقبول هكذا قرار وفي هذا الوقت يكون قد أعطى إشارة إلى الطرف الدولي ووكيله المحلي-الطرف الذي يعتقد أنه يفقد الأرض في ليبيا- ليحاول العودة إليها بأي ثمن، ومن خلال رغبته في إعادة تصفية حساباته مع الطرف الذي هب للدفاع عن سيادتها، وحظي بقبول أهالي الجنوب، الذين قبلوا المؤسسة وليس بالضرورة من يقودها أو يوظفها”.

وهل يعي أنه إذا قبل بذلك اليوم فإنه سيؤكد مقولة الضلوع في الصراع الدولي حول الجنوب، وسيؤكد العلاقة غير المفهومة مع أحد أطرافه، ولن يكون لحجته الرائجة : “أن محاولة الاتصال والتردد على ذلك الطرف كانت غايتها المساهمة في تجنب صراع بين “التوارق”،وهي حجة تسقط اليوم، أمام فكرة القول بالتبعية لها.

وهل يعي الفريق علي كنه أن إمكانية حسم القضية الليبية عسكريا لن تكون ممكنة التحقيق! وإلا لكانت متاحة لآخرين قبله، وأن ما يجري على الأرض مقدمةٌ لتسوية، يمكن لمن بادر برفع شعار الدفاع عن الجنوب، والعمل فعلا على ذلك، أن يحسن موقعه على الأرض بهدف تحسين موقعه على الطاولة، كما يريد الطرف الدولي الذي يدعمه ويتبناه.

وواصل تساؤلاته “هل يعي الفريق علي كنة أن الأطرف الدولية وبهذا الإيعاز لإصدار قرار تكليفه، يفصح عن رغبته في استمرار إدارة الأزمة الليبية وليس الرغبة في حلها أو حسمها، وأنه قد يساهم في ذلك وإن لم يرغب لذلك”.

وختم عثمان قائلًا ” لا أتمنى أن يكون فريق علي كنه جزءاً من لعبة أكبر، وأن يفقد رصيده الوطني المحايد، وأرجو أن يسعى إلى أن يجنب الجنوب الليبي الدخول في أتون معركة المجلس الرئاسي وحكومته المهمشة للجنوب الليبي مع مؤسسة الجيش، المعركة التي تدار بينهما وفقا لأجندات صراع دولي حول بلادنا، وأن يمنع أن يستخدم الجنوب ورقة فيها، بمساهمته على الأقل وهو رأي، لا يعني إعطاء “ورقة وصك جنوبي على بياض” لقيادة الجيش الليبي اليوم للذهاب بالجنوب إلى حيث ترغب”.

“لأهالي الجنوب رؤية واضحة في ذلك، إنهم يؤيدون مهمة المؤسسة، وليس طموح من يقودها بقناعة أو تحت تأثير الظروف التي عاشها الجنوب الليبي في سنوات الجمر والرماد، وربما لن يقبلوا بالموافقة على استخدام تضحياتهم وتوظيف نتائجها سياسيا في سنوات الاستقرار والسلام إلا لصالح دولة مدنية ديمقراطية، أي أن “الموقف الواقعي والعاطفي” لأهالي الجنوب اليوم ربما سيكون مختلفا عن “الموقف السياسي” لأهالي الجنوب غدا بسبب الوقت أيضا”، يقول عثمان.