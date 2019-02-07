الانتصار في وجه الإرهاب “الداعشيّ” أمرٌ محتّم لا رجوع عنه

بقلم/ إبراهيم علي

بعد الهزيمة الفادحة الّتي تعرّض لها التنظيم الإرهابيّ “داعش” في ليبيا حيث تمّ طرد جماعاته من مدينة سرت، فضّلت فلول تنظيم “داعش” الاختباء بالقرب من مناطق وسط وجنوب ليبيا، في الأودية الوعرة، والدروب الصحراوية؛ كي يسهل عليهم الانقضاض، وتنفيذ «هجمات خاطفة»، والفرار ثانية إلى ملاذاتهم الآمنة؛ ما أدّى إلى استدعاء بعض المخاوف من احتمالية عودة داعش إلى البلد الغني بالنفط، للتمركز كما كان من قبل.

فالتنظيم الذي سبق وبسط سيطرته على مدن ليبية، وأقام «دعائم» لجماعاته الإرهابيّة، ظهرت عناصره من جديد محاولةً إعادة فرض سيطرتها على البلاد واحتلال المناطق الاستراتيجيّة في ليبيا.

ولكنّ وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، في طرابلس تعمل جاهدةً من أجل التقليل من مخاطر ظهور التنظيم، ولا سيّما أنّ هذه الوزارة تعتبر جماعات “داعش” الصغيرة هذه بأنّها مجرّد جيوب إرهابيّة لا أهميّة لها ومعدومة القوى بالكاد تستطيع حماية نفسها أمام قوّة الدّولة وعظمتها في محاربة الإرهاب.

إضافةً إلى ذلك، تؤكّد الوزارة أنّها على استعدادٍ كاملٍ وأكيدٍ للتخلّص من العناصر الفارّين من تنظيم داعش المهزوم.

كما أنّ ليبيا ليست وحدها في معركة القضاء على داعش، إذ إنّها تحظى بدعمٍ دولي واستخباراتي بمليارات الدولارات يساهم في مضاعفة قوّتها وجعل الانتصار في وجه الإرهاب الداعشيّ أمرًا محتّمًا لا ريب فيه ولا رجوع عنه.