الجيش اللّيبيّ… مدرسةٌ في محاربة الإرهاب الداعشيّ ‫العمليّات الأمنيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة مستمرّة، وهذه المرّة بعزمٍ أكبر وبقوّةٍ أعظم وبصرامةٍ لم يكن لها مثيل من قبل

بقلم/ إبراهيم علي

‫على الرّغم من الانتصارات الكبيرة والملحوظة الّتي جاءت لصالح الجيش اللّيبيّ في مواجهة التّنظيم الإرهابيّ داعش وطرده من الأراضي اللّيبيّة والمناطق الّتي كان العناصر قد تمركزوا فيها وأخضعوا الشّعب لسلطتهم واستبدادهم، لم تعرف ليبيا الرّاحة بعد ولم تكتفِ بهذه الانتصارات.

‫إذ إنّ العمليّات الأمنيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة مستمرّة، وهذه المرّة بعزمٍ أكبر وبقوّةٍ أعظم وبصرامةٍ لم يكن لها مثيل من قبل.

‫لقد اكتسب الجيش اللّيبي خبرةً كبيرةً في مجال محاربة الإرهاب والتطرّف والجرائم وطوّر قدراته الجويّة بهدف مواصلة توجيه الضربات ضدّ تنظيم داعش في مدينة سرت الساحليّة وكذلك بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا سكانًّا، وذلك في ظلّ تزايد الدّعم المقدّم له، ولا سيّما من حيث الأسلحة الجديدة والحديثة والأكثر تطوّرًا من تلك الّتي يقتنيها عناصر التّنظيم الّذي ما يلبث أن يخرج من معركةٍ حتّى يدخل أخرى، ويكون هو المهزوم في نهاية المطاف .

‫إضافةً إلى ذلك، يعمل الجيش كلّ ما في وسعه للتحكم بتهريب السلاح عن طريق البرّ والبحر ومنعه والوقاية منه.

‫وبهذه الطريقة تكون ليبيا قد قضت على أغلب التعزيزات العسكرية لداعش بفضل عتادها القويّ الّذي يخضع دائمًا للتدريب المكثّف، وبفضل الصيانة المستدامة الّتي تطال المعدّات العسكريّة كافّة.

‫وعلى الرّغم من وعورة المنطقة الجغرافية في سرت، استطاع الجيش اللّيبي تحقيق انتصارات مهمّة ضدّ داعش، ولا سيّما من خلال القصف الجويّ.

‫كان لعظمة الجيش اللّيبي عملاً أساسًا في استمالة حلفاء قدّموا له المساعدة والعون في محاربة الإرهاب، فقد ساهم التدخل العسكري العربي جوًّا وبحرًا -فضلا عن إمداد الجيش الليبي بعتاد عسكري وأجهزة حديثة- في التغلب على مسلحي تنظيم داعش.