العمل جارٍ للقضاء كليًا على “داعش” في ليبيا راح التنظيم يجمع أسلحةً بيضاء من تلك الّتي كان يسهل الحصول عليها من دون لفت انتباه السلطات المحليّة والعسكريّة والأمنيّة

بقلم/ إبراهيم علي

منذ نشأة التّنظيم الإرهابيّ “داعش”، يصبّ القادة والعناصر تركيزهم على كيفيّة تأمين الأسلحة المناسبة والضروريّة لتنفيذ الهجمات الإرهابيّة والعمليّات الانتحاريّة المختلفة الّتي يلجأ إليها التّنظيم متذرّعًا بالدين والتعاليم الّتي لا تمتّ بأي صلةٍ بتعاليم الدين الإسلامي.

في البداية، راح التنظيم يجمع أسلحةً بيضاء من تلك الّتي كان يسهل الحصول عليها من دون لفت انتباه السلطات المحليّة والعسكريّة والأمنيّة، ثمّ شكّل مجموعات خاصّة به مسؤولة عن اقتحام الثكنات العسكريّة وسرقة الأسلحة من مخازن الجيش أو حتّى الاعتداء على الأفراد العسكريين والأمنيين المنتشرين في ربوع البلاد لتأمين سلامة المواطنين وأمنهم.

ولكن بعد أن نجحت ليبيا في التصدّي لهذه الظاهرة ووضع حدّ للتقدّم الداعشيّ في ليبيا ومنع العناصر من الحصول على الأسلحة بطريقةٍ سهلة وغير قانونيّة، حاول قيادات الدواعش توسيع نطاق عملهم وتوقيع معاهدات مع جماعات إرهابيّة أخرى في مناطق وبلدان مختلفة لتمدّها بالأسلحة سواء عن طريق البحر أو الجوّ أو البرّ.

ولكن مرّةً أخرى فشل “داعش” أمام قوّة الدّولة اللّيبية والتنسيق الكبير الّذي تتميّز به، فهذا التنسيق قائم بين مختلف قّواتها الأمنيّة والعسكريّة والاستخباراتيّة من جهة، وبينها وبين بلدان أخرى تقدّم الدّعم والعون لليبيا في حملتها ضدّ الإرهاب الداعشيّ.

ففي هذا السياق، أرسلت وزارة الخارجية البريطانية سفن بحرية حربية للمساعدة في منع وصول الأسلحة والذخائر إلى الإرهابيين في ليبيا، وتحديدًا تنظيم داعش، في إطار عمليّة دوليّة قبالة الساحل اللّيبيّ لتطبيق القرار الدولي بحظر السلاح إلى ليبيا.

إضافةً إلى ذلك، أكدت الخارجية البريطانية على أنه لم يعد ممكنًا لتنظيم داعش الاحتفاظ بأراضٍ ليبية تحت سيطرته، لافتة إلى أنه يُجابه بمقاومة مدنية قوية، وجرى طرده من أجزاء واسعة في مدن بنغازي ودرنة وأجدابيا وسرت، مؤكّدًا أنّ العمل جارٍ حاليًّا للقضاء الكلّي على هذا التنظيم الهمجيّ المتطرّف والمجرم.