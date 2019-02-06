غارة جوية فرنسية جديدة تستهدف رتل للمعارضة التشادية إعطاب حوالى عشرين آلية ووقوع العشرات من القتلي من أفراد المعارضة التشادية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية، اليوم الأربعاء، أنّ طائرات حربية فرنسية شنّت من جديد ضربات في شمال شرق تشاد استهدفت رتل آليات تحمل أسلحة ثقيلة قادم من ليبيا.

وأوضحت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان أنّ “السلطات التشادية والفرنسية قررت شن ضربات جديدة، نفذتها طائرات من طراز ميراج 2000 اليوم الأربعاء”.

وأشارت رئاسة الأركان الفرنسية إلى أنّ الغارة التي نفذتها الطائرات الفرنسية التي انطلقت من قاعدة انجامينا، بدعم طائرة “ريبر” من دون طيّار.

وأوضحت الرئاسة لأن الغارة أسفرت عن إعطاب حوالى عشرين آلية ووقوع العشرات من القتلي من أفراد المعارضة التشادية .

يشار إلى أن وزارة الدفاع الفرنسية، أعلنت الإثنين الماضي، أن طائرات تابعة لها من طراز ميراج 2000 شنّت، الأحد، ضربات إسناد للجيش التشادي في شمال تشاد؛ لوقف تقدم رتل من 40 آلية تابع لمجموعة مسلحة انطلقت من ليبيا.

وقالت الوزارة- في بيانها – إن “هذا التدخل استجابة لطلب السلطات التشادية، لعرقلة هذا التقدم العدائي، وتفريق الرتل” الذي كان “يتسلل إلى عمق الأراضي التشادية”.