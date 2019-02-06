بعد تأمين حقل الشرارة .. القيادة العامة تهيب الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة

بعد تأمين حقل الشرارة .. القيادة العامة تهيب الوطنية للنفط بضرورة رفع حالة القوة القاهرة القيادة تؤكد استمرارها في مهامها بمكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة انتهاءها من تأمين حقل الشرارة النفطي الواقع بحوض مرزق أوباري.

وأهابت القيادة – في بيان لها اليوم الأربعاء – بالمؤسسة الوطنية للنفط ضرورة الإعلان عن رفع حالة القوة القاهرة التي أعلنت عنها في وقت سابق بسبب سيطرة جماعات مسلحة على الحقل.

وأكدت القيادة أنها مستمرة في مهامها بمكافحة الإرهاب في كافة ربوع البلاد وكذلك تأمين الحدود الليبية والحفاظ على مقدرات الشعب الليبي .

وأعلنت كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء دخول مدينة أوباري وسط ترحيب من الأهالي.

وكانت كتيبة طارق بن زياد أكدت سيطرتها وتطهيرها حقل الشرارة النفطي الواقع في حوض مرزق وشرعت في عملية تأمينه.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بصفته “القائد الأعلى للجيش” الرقم العسكري 731 الفريق الركن علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية.

وجاء هذا التعيين في القرار رقم “19” لهذا العام، وبعد يوم من سفر “كنه” من أوباري إلى طرابلس عبر طائرة خاصة.

يشار إلى أن هذا التعيين يأتي في وقت تخوض فيه القوات المسلحة العربية الليبية معارك ضمن عملية “تطهير الجنوب” لتأمين المنطقة الجنوبية.