بلدية أجخرة تستنكر تصرفات الرئاسي وتبارك انتصارات القوات المسلحة في الجنوب

أخبار ليبيا24- خاص

استنكر أهالي وأعيان والمجلس البلدي أجخرة ما يقوم به المجلس الرئاسي وقوات المدعو أسامة أجويلي ومليشيات سرايا إرهاب بنغازي و بقايا قوات الإرهابي الهارب إبراهيم الجضران التي تعمل على عرقلة عملية تحرير الجنوب و تقسيم البلاد و بدعم من الدول الخارجية.

وأعلن أهالي وأعيان أجخرة في بيان لهم مباركتهم عمليات القوات المسلحة العربية الليبية في الجنوب الغربي لتحريره من المجموعات الإرهابية والعصابات التشادية.

وأكد أهالي وأعيان أجخرة على وقوفهم بجانب القوات المسلحة، مناشدين أهالي الجنوب إلى الاصطفاف صفا واحد ضد المجموعات الإرهابية المدعومة من قطر وتركيا.

وكان المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه (جالو، أوجلة، أجخرة، مرادة، الكفرة، تازربو، زله) أكد تأييده لعملية تحرير الجنوب من العصابات التشادية والمجموعات الإرهابية في الجنوب الغربي لليبيا التي أطلقتها القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأكد المجلس الأعلى على دعم اهالي منطقة حوض النفط الغاز والمياه للقائد العام المشير خليفة حفتر في حربه على الإرهاب وتحرير كافة مناطق ومدن ليبيا من الإرهاب ومن ساندهم.

وأشار المجلس الأعلى لحوض النفط والغاز والمياه إلى دعم القوات المسلحة في تأمين الحدود وفرض هيبة الدولة التي تتسارع الدول الأجنبية إلى نشر المؤامرات للنيل من القوات المسلحة صمام أمان ليبيا.