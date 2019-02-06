هيئة الزراعة بالحكومة المؤقتة تتعهد بتوفير (120) ألف قنطار من الأعلاف المدعومة الهيئة في بيان لها كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة للحضور لاستلام الكميات المخصصة لها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبرمت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية محضر اتفاق مع الشركة الوطنية للمطاحن ببنغازي .

الاتفاق يقضي بتوفير (120) ألف قنطار من الأعلاف المدعومة والمصنعة محليًا وذلك لتوزيعها على مربي الحيوانات بكافة البلديات، لتخفيف حجم المعاناة عن كاهل المربي،حيث تم تقديم دعم بقيمة ثلاثة مليون وستمائة ألف دينار ليصبح سعر القنطار حوالي (75) دينارآ .

هذا وقد باشرت بعض البلديات باستلام حصصهم من الأعلاف المدعومة، في حين استلمت بلديات أخرى مخصصاتها بالكامل مثل “المرج، وهراوة، وجالو، وأوجلة، وأجخرة، وأمساعد” .

ودعت الهيئة في بيان لها كافة البلديات التابعة للحكومة المؤقتة للحضور لاستلام الكميات المخصصة لها .