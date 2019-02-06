انتشار كبير لمليشيا ”اتاوات” في مناطق جنوب طرابلس المليشيا خسرت تمركازتها في جنوب طرابلس في سبتمبر الماضي، بعد مقتل عدد من قادتها وفرار المرتزقة الذين تعززون صفوها بعد الهجوم عليها من قبل مليشيا مايعرف بالصمود

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت المليشيا 301 مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بحكومة الوفاق إنها ستتصدى لأية خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار ممن وصفتهم بـ”جماعات إرهابية أو عسكرية إنقلابية”، مؤكدة التزامها بكل الأوامر التي تصدر من “الجهات العليا”.

وأوضحت المليشيا في بيان لها، أمس الثلاثاء، إنها شرعت في إعادة الانتشار والتمركز في مناطق جنوب طرابلس، وذلك تنفيذاً للترتيبات الأمنية التي أقرتها حكومة الوفاق بمساندة من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ومن ورائها المجتمع الدولي بشأن تأمين العاصمة طرابلس.

وأشار إلى أن تحرك المليشيا جاء بعد تلقيها الأوامر من “الجهات العليا”، بهدف فرض الأمن والاستقرار في المناطق والمواقع المكلفة بها.

ولفت البيان إلى إنه في الوقت الذي تؤمن فيه المليشيا عدداً من المواقع والمناطق والمؤسسات، فإنها ستكون على استعداد تام لمساندة ودعم كافة الجهات الأمنية والعسكرية في مواقعها.

وتعهدت المليشيا والتي تعزز صفوفها بمرتزقة من حركات المعارضة الأفريقية في بيانها ببذل كل ما في وسعها من أجل فرض الأمن داعية كافة المواطنين إلى التعاون الإيجابي مع أفرادها.

وأكدت أنها ستتصدى لأي خروقات أمنية تهدد الأمن والاستقرار سواء كان مصدرها جماعات إرهابية أو “عسكرية إنقلابية”.

كما أعلنت عن التزامها بما يصدر إليها من أوامر من الجهات العليا، مشيرة إلى إنها تسجل امتنانها للرسائل الإيجابية التي وصلتها وتصلها عن تأييد اجتماعي واسع، سواء من المناطق التي جاءت منها أو التي حلت فيها، مضيفة أن هذا الأمر يزيدها تصميماً على المضي في محاربة كل ما يخل بأمن المواطن في هذه البقعة من ليبيا.

يشار إلى أن المليشيا 301 والمعرفة بـ”اتاوات” خسرت تمركازتها في جنوب طرابلس في شهر سبتمبر الماضي، بعد مقتل عدد من قادتها وفرار المرتزقة الذين تعززون صفوها بعد الهجوم عليها من قبل مليشيا مايعرف بالصمود بقيادة الإرهابي صلاح بادي الُمدرج في قوائم عقوبات مجلس الأمن الدولي.