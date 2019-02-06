برنامج الغذاء العالمي: 21% من أطفال ليبيا يعانون سوء التغذية تضاؤل الواردات الغذائية في ليبيا خلال العام الماضي، مفسراً ذلك “بمحدودية” الوصول إلى الموانئ

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي هيرفيه فيرهوسل، إن انعدام الأمن الغذائي في ليبيا لا يزال يشكل تحدياً بسبب تعطل السوق، وانخفاض إنتاج السلع الغذائية.

وأكد فيرهوسل، خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، أن ما يصل إلى 21% من الأطفال بين 9 أشهر و5 سنوات يعانون من سوء التغذية، لافتاً إلى أن برنامج الغذاء العالمي قدم مساعدات غذائية لنحو 96 ألفا و346 شخصاً في ليبيا خلال ديسمبر الماضي، وإلى أكثر من 100 ألف شخص في شهر يناير الماضي.

وأوضح أن سبل المعيشة والوصول للخدمات الاجتماعية الأساسية قد تأثر جراء النزاع في ليبيا، ما دفع بتبني استراتيجيات سلبية للتكيف مع الوضع، مثل خفض عدد الوجبات اليومية، والحد من النفقات غير المتعلقة بالغذاء، لا سيما الصحة والتعليم.

وأشار فيرهوسل إلى تضاؤل الواردات الغذائية في ليبيا خلال العام الماضي، مفسراً ذلك “بمحدودية” الوصول إلى الموانئ، وصعوبة الطرق، لافتاً إلى ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز ودقيق القمح، بما يصل إلى 200%، مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.