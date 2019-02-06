المسماري : تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير ليبيا هناك مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة من قبل دولتي قطر وتركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي ، عميد “أحمد المسماري” عن سيطرة القوات المسلحة على حقل الشرارة بعملية ناجحة دون قتال وبأقل التكاليف والخسائر .

وكشف المسماري – خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء في بنغازي – أن هناك مخطط كبير لإنشاء دولة متطرفة في منطقة جنوب ليبيا والدول المجاورة من قبل دولتي قطر وتركيا، لافتًا إلى أن تركيا تقود تحالف دولي بأموال قطرية لتدمير الدولة الليبية.

وأضاف المسماري أن هناك محاولات تركية مستمرة لدعم الإرهاب والجريمة في ليبيا ومحاربة قواتهم، وأن المنطقة مهددة بالإرهاب التركي.

وأوضح المسماري أنه تم ضبط 80 سيارة عسكرية مجهزة بأجهزة لكشف المفرقعات، قادمة من تركيا للميليشيات المسلحة في ليبيا.

وأشار إلى أن معارك القوات المسلحة ضد الإرهاب في الجنوب مستمرة بلا هوادة، لانهم لا يريدون أن تكون هناك دولة متطرفة في جنوب ليبيا، مؤكدا وجود مخطط لتقسيم الجنوب وإنشاء دولة متطرفة.

وقال المسماري، إن الآلة الإعلامية للإخوان عبر قناة الجزيرة القطرية تعمل على تأليب الرأي العام في ليبيا ضدهم، مؤكدا أن معركتهم الليبي هي محاربة الإرهاب.

وأكد المسماري أن هناك صفحات مزورة تقودها قناة الجزيرة تنشر أخبار مضللة عن تحركات الجيش، كم تقوم بنشر أخبار وصور ومقاطع فيديو غير صحيحة .

وقال الناطق الرسمي إنه تم إنشاء صفحة مزورة باسمه وصورته على مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر، وعلى المتهمين بالشأن العسكري متابعة الأخبار عبر المؤتمر الصحفي الرسمي كل يوم أربعاء .

وكانت سلطات الجمارك في ميناء الخمس، أعلنت مساء امس الثلاثاء، مصادرة شحنة أسلحة في ميناء الخمس البحري مصدرها تركيا.

وبين أنه تم تحديد اتجاهات العدو وهو في طريقه للهزيمة، لافتًا إلى أن قوات الجيش تقدمت في محور المدينة القديمة في درنة والمعركة وصلت إلى نهايتها .

وأضاف أنه تم القضاء على جميع قادة الجماعات الإرهابية بالمعارك الأخيرة في درنة.