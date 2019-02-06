خليج سرت يستقبل لاعبيه الجدد 

أخبار ليبيا24- خاص

استقبلت إدارة نادي خليج سرت 3 لاعبين من تونس تم التعاقد معهم مؤخرا وهم المدافع محمد التواتي قادمًا من نادي مستقبل المرسى و المهاجم سلامة القصداوي لاعب الترجي والأفريقي والصفاقسي، و نور حضريه اللاعب السابق لفرق الأفريقي والبنزرتي ومستقبل المرسى.

وحضر الاستقبال الطاقم الفني لفريق خليج سرت واللجنة الفنية ورئيس وأعضاء إدراة النادي وعدد من مشجعيه، وقدم مدير الكرة في النادي مسعود الرماش اللاعبين للطاقم الفني الذي يتولى الآن تدريب الفريق الأول في احتفالية في مقر النادي.

ويسعى نادي خليج سرت بهذه التعاقدات لتقديم مستوى جيد والهروب من المراكز الأخيرة في المجموعة الأولى.