هبوط اضطراريٌّ لطائرة ليبيّة في مطروح؛ لإسعاف أحد الركاب

هبوط اضطراريٌّ لطائرة ليبيّة في مطروح؛ لإسعاف أحد الركاب
أخبار ليبيا 24 – خاصّ
أفادت مصادر متطابقة، بأن طائرة ركاب ليبيّة هبطتْ، فجر الأربعاء، هبوطا ضطراريًّا بمهبطٍ عسكريّ بمطروح المصريّة.
وأوضحت المصادر – لـ”أخبار ليبيا 24″- أن أسباب الهبوط تعود إلى وجود مطبات هوائيّة نتيجةَ سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي أدخل أحد الركاب في حالة من الفزع.
وأضافت أن كابتن الطائرة- بعد فشل طاقم الطائرة في تهدئته الركاب- قرّر الهبوط الاضطراري في مطار مرسى مطروح؛ لإسعاف الراكب. وأن السلطات المصرية استجابت لنداء كابتن الرحلة وأذنت لهم بالهبوط.