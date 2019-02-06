هبوط اضطراريٌّ لطائرة ليبيّة في مطروح؛ لإسعاف أحد الركاب

0

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أفادت مصادر متطابقة، بأن طائرة ركاب ليبيّة هبطتْ، فجر الأربعاء، هبوطا ضطراريًّا بمهبطٍ عسكريّ بمطروح المصريّة.

وأوضحت المصادر – لـ”أخبار ليبيا 24″- أن أسباب الهبوط تعود إلى وجود مطبات هوائيّة نتيجةَ سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي أدخل أحد الركاب في حالة من الفزع.

وأضافت أن كابتن الطائرة- بعد فشل طاقم الطائرة في تهدئته الركاب- قرّر الهبوط الاضطراري في مطار مرسى مطروح؛ لإسعاف الراكب. وأن السلطات المصرية استجابت لنداء كابتن الرحلة وأذنت لهم بالهبوط.

مقالات ذات صلة

هل تنجح الجهات الأمنية في الحد من انتشار الخمور في بنغازي؟

العمليات العسكريّة في الجنوب تثير غضبَ المجلس الرئاسي 

جاهر بصوته حينما خفتت أصوات النضال .. رحيل مناضل السلام “علي نوح”

بعد توقفه لأكثر من خمس سنوات  .. مطار سبها الدولي يستعد لافتتاحه من جديد

المزيد

هل تنجح الجهات الأمنية في الحد من انتشار الخمور في بنغازي؟

العمليات العسكريّة في الجنوب تثير غضبَ المجلس الرئاسي 

جاهر بصوته حينما خفتت أصوات النضال .. رحيل مناضل السلام…

تابعنا على أنستجرام @akhbarlibya24