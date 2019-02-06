هبوط اضطراريٌّ لطائرة ليبيّة في مطروح؛ لإسعاف أحد الركاب

هبوط اضطراريٌّ لطائرة ليبيّة في مطروح؛ لإسعاف أحد الركاب

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

أفادت مصادر متطابقة، بأن طائرة ركاب ليبيّة هبطتْ، فجر الأربعاء، هبوطا ضطراريًّا بمهبطٍ عسكريّ بمطروح المصريّة.

وأوضحت المصادر – لـ”أخبار ليبيا 24″- أن أسباب الهبوط تعود إلى وجود مطبات هوائيّة نتيجةَ سوء الأحوال الجوية، الأمر الذي أدخل أحد الركاب في حالة من الفزع.

وأضافت أن كابتن الطائرة- بعد فشل طاقم الطائرة في تهدئته الركاب- قرّر الهبوط الاضطراري في مطار مرسى مطروح؛ لإسعاف الراكب. وأن السلطات المصرية استجابت لنداء كابتن الرحلة وأذنت لهم بالهبوط.