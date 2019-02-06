هل تنجح الجهات الأمنية في الحد من انتشار الخمور في بنغازي؟ هذه المرة السادسة التي تقوم خلالها الجهات الأمنية بمداهمة مواقع تصنيع الخمور أو المتاجرة بها، في العام 2019 في بنغازي..

أخبار ليبيا 24 – خاص

تزداد، كأنها منتجات محمية، وتتسع أماكن تصنيعها، بانتظار أن تصدر لها بورصة أسعار علناً في السوق المحلي؛ ليطلع عليها القاصي والداني من أبناء المدينة الذين وقعوا ضحية لها.

الخمور المصنعة محليًا، التي لم تترك فرصة لجهات الأمنية لضبطها والقبض على صانعيها في بنغازي، والتي تجد رواجًا، ويبتاعها- رغم تحريمها وتعدد مضارها-العديد من المواطنين.

تكررت حملات الجهات الأمنية؛ لإنهاء وجودها، أخرها مداهمة مصنع للخمور في منطقة الماجوري، الإثنين الماضي، عقب جمع معلومات كافية من التحري.

وقال عضو قسم البحث الجنائي، النقيب مجدي العرفي، إن : المصنع يتكون من ثلاثة طوابق في منطقة الماجوري، وقد سبق مداهمته، في الفترة الماضية، لكن عاود ارتكاب الجرم من جديد.

وتعد هذه المرة السادسة التي تقوم خلالها الجهات الأمنية بمداهمة مواقع تصنيع الخمور أو المتاجرة بها، في العام 2019 في بنغازي، والمناطق هي : سيدي حسين، والقرية، وبلعون، وبوهديمة، والماجوري.

وشهدت منطقة الماجوري مداهمات لمصانع الخمور خلال العام الماضي، ومداهمة الإثنين الماضي هي الثانية خلال العام الحالي، حيثُ أقدم قسم النجدة بنغازي، في التاسع من يناير الماضي 2019، على مداهمة مقرٍ لتاجر يقوم ببيع الخمور في منطقة الماجوري، وذلك ضمن عمل الخطة الأمنية لتأمين المدينة.

وذكر مكتب الإعلام الأمني التابع لقسم النجدة، أنهم قبضوا على أشخاص من جنسيات أفريقية داخل المكان المخصص لبيع الخمور، وضبط أيضاً أحد أبناء “عيت دحية”، وهو تاجر خمور ومن ذوي السوابق.

وفي تاريخ 24 فبراير، 2018، داهمت دوريات البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، مصنعين للخمور أحدهما في مدينة بنغازي، حيثُ ذكر مكتب الإعلام بالإدارة العامة للبحث الجنائي، أنهم داهموا مصنعاً في منطقة الماجوري خلف العيادة، يخص شخص مطلوب لسوابق جنائية، والمصنع الثاني بمنطقه القرية خلف معسكر الصاعقة.

وتابع أنهم ضبطوا كمية 50 جالون سعة 20 لتر و4 خزانات بسعة أجمالية 4000 لتر و4 براميل حديد معدة للتقطير لتكون المحصلة النهائية للكمية المحرزة من الخمرة 5800 لتر وتحريز المعدات الخاصة بالتصنيع .

وفي 30 ديسمبر2018، داهم قسم النجدة بنغازي مصنعاً للخمور في منطقة الماجوري، وضبط مجموعة أشخاص من ذوي السوابق يتاجرون فيها، بحسب مكتب الإعلام الأمني في القسم.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني في قسم النجدة إسماعيل الرملي: إن معلومات التي وردت إلى القسم مفادها: قيام أفراد لأحدى العائلات المعروفة في المنطقة “عائلة الحول” يقومون بتصنيع الخمور والمتاجرة فيها .

وأضاف:” وعليه خرجت دوريات النجدة وبإسناد من الإدارة العامة لحماية الآداب العامة، ‘وداهمت المكان،وعُثر على كميات كبيرة من البراميل المعبأة بالخمور تخص أفراد تلك العائلة، وحُرّزت وأُتلف المصنع بعد أخذ الإذن” .