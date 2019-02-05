بعد توقفه لأكثر من خمس سنوات .. مطار سبها الدولي يستعد لافتتاحه من جديد المطار يحتاج لفترة شهر كامل حتى تتم فيه أعمال التنظيف بشكل جيد، ومن ثم تبدأ أعمال الصيانة والتجهيز

أخبار ليبيا 24 – خاص

يشهد مطار سبها الدولي تواصل أعمال أكبر عملية تنظيف يشهدها المطار منذ أكثر من خمس سنوات، تنظمها شركة النظافة العامة بالمدينة، بعد سيطرة قوات الجيش على المطار مؤخرًا.

وتشمل أعمال التنظيف صالات المسافرين ومكاتب الموظفين وأجنجة شركات الطيران، وبرج المراقبة وقسم الدفاع المدني، وحدائق المطار الأمامية والخلفية.

وقال المشرف على أعمال التنظيف يونس عبدالله: إن المطار ظل لفترة طويلة دون أي صيانة ولم يكن يرتاده الموظفون ما جعله يَظهَر مكانًا مهجورًا للغاية، وهو ما تسبب في وجود طبقة سميكة من الغبار في مختلف أجزائه، ناهيك عن أعمال التخريب التي طالت عديدًا من أجهزته ومرفقاته.

وأكد المشرف أن المطار يحتاج لفترة شهر كامل حتى تتم فيه أعمال التنظيف بشكل جيد، ومن ثم تبدأ أعمال الصيانة والتجهيز التي ستسهم في تشغيل المطار بحسب المختصين، مبينًا أن عدد العمال الذين يعملون في تنظيف المرفق بلغ أربعة وثمانين عاملا.

يُذْكر أن مطار سبها الدولي توقف عن العمل منذ التاسع من يناير عام 2014 بسبب اشتباكات مسلحة دارت في محيطه، قبل أن تستلم قوات الجيش حمايته في الرابع والعشرين من يناير الماضي ضمن عملية تحرير الجنوب.