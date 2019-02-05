الصداقة يخطف تعادل بطعم الفوز من الأهلي بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

خطف فريق الصداقة، تعادل بطعم الفوز من ضيفة الأهلي بنغازي اليوم الثلاثاء، على ملعب الصداقة بمدينة شحات لحساب الجولة السادسة من الدوري الليبي الممتازلكرة القدم .

وتقدم الأهلي بنغازي، في الدقيقة 41 من كرة ركنية، نجح عبد الشعافي في وضعها مباشرة في شباك جمعة قطيط، وعدل الصداقة بواسطة محمد عينة قبل نهاية المباراة باربع دقائق بتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة (1-1) .

وجاءت المباراة سريعة ومثيرة، وكان الأهلي الأفضل في الشوط الأول وأضاع مهاجميه أكثر من فرصة للتسجيل، وفي الشوط الثاني تدارك أصحاب الأرض أنفسهم وخلقوا عدة فرص ونجحوا في تسجيل التعادل في وقت قاتل.

وبهذا التعادل رفع الصداقة رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وأصبح رصيد الأهلي بنغازي 9 نقاط في المركز السادس .