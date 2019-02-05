بعد اعتراض قبائل التبو .. قبيلة أولاد سليمان الجيش جاء لتلبية مطلب كل مكونات الجنوب

بعد اعتراض قبائل التبو .. قبيلة أولاد سليمان الجيش جاء لتلبية مطلب كل مكونات الجنوب مد يد العون لكل مكونات الجنوب من أجل فرض الأمن، منوهة على ضرورة استمرار لجان المصالحة بين كل القبائل والمدن في عملها

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن المجلس الأعلى لقبائل أولاد سليمان تأييده الكامل لعمليات القوات المسلحة الخاصة بتطهير الجنوب من الإرهاب والعصابات الاجرامية.

وأوضح المجلس في بيان له اليوم الثلاثاء – اطلعت وكالة أخبار ليبيا 24 عليه – أن قدوم قوات الجيش للمنطقة كان تلبية لمطلب كل مكونات الجنوب بجميع أطيافه عربا وتبو وطوارق.

وأكدت القبيلة على مد يد العون لكل مكونات الجنوب من أجل فرض الأمن، منوهة على ضرورة استمرار لجان المصالحة بين كل القبائل والمدن في عملها؛ حتى تتوصل إلى إحلال الصلح التام بين الجميع، وهو ما سيعزز حالة الأمن التي يحتاجها الجميع بوجود الجيش الوطني.

وأشار البيان الذي أُلْقِيَ في قاعة مسجد خالد بن الوليد بحي المنشية وسط سبها إلى أن قبائل أولاد سليمان تشدد على ضرورة تعزيز السيادة الوطنية في ليبيا ووحدة أراضيها ضد كل مغتصب أو طامع.

يشار إلى أن مشايخ قبيلة التبو رفضوا الجلوس مع وفد من مشايخ المنطقة الشرقية الذي وصل إلى سبها بسبب التحريض من قبل بعض الكتائب المحسوبة على عدد من القبائل وفق قوله.

وكان أعضاء مجلس النواب من مكون التبو، أعلنوا أمس الاثنين، تعليق عضويتهم في مجلس النواب، احتجاجا على ما وصفوها بالأعمال العدائية والحملات العسكرية على مناطقهم، والحصار الذي تفرضه عليها القوات المسلحة، حسب تعبيرهم.