بعد نجاح المهرجان الأول .. مصراتة تستعد للمهرجان العائلي الثاني المهرجان سيتضمن كرنفالاً افتتاحياً، ومعرضٌ للكتاب، وعروض مألوف وعروض فنية، وأخرى مسرحية، وعروض بهلاونية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس اللجنة العليا للمهرجان “إيهاب العويب” أن أبواب مصراتة مفتوحة لجميع الليبيين دون استثناء لحضور مهرجان مصراتة العائلي للتسوق في دورته الثانية، مضيفًا أن المهرجان سيكون مُميزًا بمشاركة الجميع فيه، تجاراً ومواطنين.

وأوضح “العويب” أن المهرجان سيقام خلال الفترة من الثامن حتى الخامس عشر من فبراير الجاري، تحت شعار “مصراتة تحتضن الوطن”، بإشراف وتنظيم ورعاية غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.

وأشاد بدور رجال أعمال المدينة وتجارها، مُضيفاً أن نجاح المهرجان هو نجاح لكل الأنشطة التجارية والصناعية بمصراتة، منوهاً إلى أن المهرجان سيتضمن تخفيضات كبرى في عدد من المحال التجارية بنشاطاتها المختلفة والأسواق، والمصحات والفنادق بمدينة مصراتة.

وتابع أن المهرجان سيتضمن كرنفالاً افتتاحياً، ومعرضٌ للكتاب، وعروض مألوف وعروض فنية، وأخرى مسرحية، وعروض بهلاونية تشارك بها فرقة من دولة المغرب الشقيق.

وستشارك في المهرجان في نسخته الثانية للعام الثاني على التوالي قرابة 200 نشاط تجاري في مصراتة من محال ملابس أطفال ونساء ورجالية، ومحال عطور ومطاعم وفنادق وشركات سفر وسياحة ومعامل حلويات ومحال تجهيزات الأفراح، ومعامل بصريات، ومحال مواد منزلية وكهربائية، وأخرى لبيع الأثاث والسجاد والمفروشات، وأسواق مواد غذائية، ومعامل تصوير، ومحال بيع المواد الزراعية ومواد البناء.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان “محمد منصور اعبودة” أن جميع المحال المشاركة ستقدم تخفيضات للمتسوقين، إضافةً لسحوبات على 500 جائزة يومياً، وسحب على الجائزة الكبرى الممثلة في سيارة موديل 2019م .

وسيقام على هامش المهرجان بازار مصراتة للتخفيضات تقيمه شركة الرائد الليبي للاستشارات والتدريب، وذلك على أرض المعارض بمدينة مصراتة في الفترة من 9 – 15 فبراير 2019م

كما سيقام على هامش مهرجان مصراتة العائلي للتسوق في دورته الثانية ملتقى الثقافة العربي الأول تشارك فيه الجاليات العربية المقيمة بمدينة مصراتة، بمباريات كرة قدم بينها، وعروض شعبية، ومسرحية.

يشار إلى أن مهرجان مصراتة العائلي للتسوق في دورته الأولى أقيم أواخر فبراير من العام الماضي، وشهد إقبالاً كبيراً، إذ وصل عدد المتسوقين من خارج مصراتة إلى 100 ألف زائر، بحسب إحصائيات اللجنة العليا للمهرجان.