قصّة صمود عائلة رغم ملاحقات داعش .. تعرّف عليها وكيف غيب داعش ابنها وقتله
ومن داخل منزلهم المهجور، في ضواحي سرت عثرت أسرة “عجروش”على ابنها"محسن"-23 عاماً- مقتولاً وعليه آثار تعذيب، بعد أسبوعين من البحث عليه
أخبار ليبيا 24 – خاص
داخل أنقاض منزلها بالحيّ رقم (1) بمدينة سرت، تعيش عائلة “فرج محمّد عجروش”، منتظرةً للعام الثّالث على التوالي، التزام الدولة بتعهداتها في صرف مستحقات من تضررت منازلهم؛ نتيجة تحرير مدينة سرت من تنظيم “داعش” الإرهابي .
ويقول أكبر أفراد العائلة “ناصر” – لأخبار ليبيا 24 – أنهم واجهوا قيام “داعش” بقتل شقيقه “محسن” 23 عاماً بعد تغييبه، بصبر وصمت، مضيفاً قوله “أي دين هذا الذي يبيح قتل دم مسلم، ونحره كشاة”، ويرجح استمرار سيطرة “داعش” على المدينة لوجود “مندسين” تعاونوا وتواطؤوا مع التنظيم ويخبروه بكل التحركات ضده .
ومن داخل منزلهم المهجور، في ضواحي سرت عثرت أسرة “عجروش”على ابنها”محسن”-23 عاماً- مقتولاً وعليه آثار تعذيب، بعد أسبوعين من البحث عليه، وفق ما أفاد به الابن الأكبر “ناصر” لوكالة أخبار ليبيا 24.
يقول ”ناصر”أن آخر مرة شاهدوا فيها شقيقهم، الذي تم اختطافه وتغييبه قسراً من قبل تنظيم “داعش” الإرهابي، كانت في 22 من يونيو من العام 2013م بالحي رقم (1) قبل صلاة المغرب بقليل.
وأشار مُحدثنا إلى أنهم بحثهم عن شقيقه لم يشمل مدينة سرت بكاملها فحسب، بل شمل مصراتة وطرابلس وترهونة، منوهاً إلى أنهم تواصلوا مع تنظيم داعش الإرهابي بمقره في اللجنة الأمنية بسرت، وكان ردهم أنهم لم يروه، وفق قوله.
ويضيف بحرقة: ”بعد أسبوعين من اختطافه عثرنا عليه في المنزل وعلى جثته آثار تعذيب”.
ويُصرّ “ناصر”على أن آثار الجريمة، قام بها تنظيم “داعش” الإرهابي، ويعلل إصراره بتقرير الطبيب الشرعي بمصراتة، الذي تفحص الجثمان، وأفاد في تقرير له بأن الجثة بها آثار تعذيب وفقد للفك السفلي وسقوط لبعض الأسنان، وطعن بآلة حادة أسفل البطن، وعلى اليدين، مؤكداً أن شقيقه الشهيد، كان محبوباً من الجميع، وكان يمتاز بروح الدعابة ولم يتسبب في أي مشاجرة طيلة حياته.
ولا يستبعد أن يكون سبب اختطاف شقيقه، من داعش هو انتسابه لوزارة الداخلية وعمله حارساً بأحد مدارس التعليم الأساسي بالمدينة، لأن ذلك يخالف فكر “داعش”، وهدا ما حصل مع غيره من شباب سرت الذين اختطفهم التنظيم وصلّبهم، وفق قوله .
ويضيف قائلا: ”أهلي لا يريدون خسارة المزيد، فشقيقي الأول ”محمد”– 24 عاماً- قضى منذ أعوام دفاعاً عن حرماتنا”، مؤكداً أنه هو الآخر، كان مطلوباً لدى التنظيم لعلمهم بانتسابه لقوات الاحتياط، مشدداً على أن هناك من وشى بعائلته لدى “داعش” .
ويضيف “أنا أيضاً كنت مطلوباً لدى التنظيم، لعلمهم بانتسابي لقوات الاحتياط”، لافتًا إلى أنه لم يمكن التنظيم من القبض عليه فاختفيت بعد إلحاح زملائي، وتوجهت لمدينة مصراتة وكنت في طليعة المتقدمين، لتحرير سرت من تنظيم “داعش” الإرهابي.
ويتابع أنه وعائلته نزحوا لمصراتة في مطلع العام 2015م، هرباً من فظاعات التنظيم، مشدداً على أن نزوحهم كان في محله .
يسترسل “ناصر” أن عائلته تأثرت كثيراً لفقد ابنها، إلا أن عزيمة العائلة، اشتدت بعد أن تم اجتثاث التنظيم من المدينة، وتكبيده أفدح الخسائر، قائلاً إن ”قوات البنيان المرصوص، خلّصتنا من ورم خبيث، لأنه لم يقدر أحدعلى تخليصنا من آلة الذبح”، مبدياً سروره برؤية أمه تزغرد بعد تحرير المدينة، يقول ودموع الفرح تغلب عينيه ”فرحت لفرح أمي” .
ويختم حديثه لنا من منزلهم الذي دمر، خلال معارك البنيان المرصوص بالتحذير من خلايا داعش قائلا ”خلايا داعش لا تزال تنتشر، ولا بد من استئصالها، هناك أفراد من التنظيم وآخرين كانوا يتعاونون مع التنظيم، هم من سكان سرت فروا إلى الإسكندرية والقاهرة، لا بد من المطالبة بهم وتقديمهم للعدالة”