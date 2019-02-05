قصّة صمود عائلة رغم ملاحقات داعش .. تعرّف عليها وكيف غيب داعش ابنها وقتله ومن داخل منزلهم المهجور، في ضواحي سرت عثرت أسرة “عجروش”على ابنها"محسن"-23 عاماً- مقتولاً وعليه آثار تعذيب، بعد أسبوعين من البحث عليه