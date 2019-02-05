هل عجز المجلس التسييري لبنغازي عن توفير أبسط الخدمات لمواطنيه؟!

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قام شابان من أبناء مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، بطمرعدد من الحفر، التي انتشرت مؤخرًا على الطرقات الرئيسة .

الشابان – بحسب أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي – رفضا التقاط الصّور، مع إلحاح الناشط عليهما، لكنهما طلبوا عدم ذكرأسمائهم أو تصويرهما شخصيًا .

وقال الناشط :”وقفت على الشباب وسألتهم، هل أنتم تابعين لأي شركة أو أي جهة حكومية ، وكانت إجابنهم بالنفي، لافتين إلى أن عملهم بمجهود شخصي لله ثم لمدينة بنغازي ” .

وعلق الناشط على صوره التي نشرها اليوم الثلاثاء، على صفحته إن هؤلاء الشباب خير من 200 نائب، في ظل عدم اكتراث مجلس النواب ولا الحكومة ولا المجلس التسييري للمدينة بحال المدينة المزري ” .

وأحرج هذا العمل التطوعي المسؤولين في بلدية بنغازي والحكومة، بالرغم من وصول ميزانية إلى بلدي بنغازي كان آخرها ما قيمته 460 مليون دينار.

ودعا نشطاء من المدينة الأهالي، للخروج كافّة في مظاهرة حاشدة في ساحة شهداء الكيش يوم الجمعة المقبل، للمطالبة بحقهم الذي وصفوه بــ”المشروع” في انتخاب المجلس البلدي لبلدية بنغازي، تحت شعار “جمعة بنغازي تحررت وتنتخب”.

ووجّه الناشطون الدعوة لنازحي مناطق (وسط البلاد والصابري والليثي والقوارشة وقنفودة) وجميع أهالي بنغازي، للمشاركة في المظاهرة من أجل انتخاب مجلس للبلدية.