النّاظوري يطالب الأجهزة الأمنية بتنفيذ أوامر الضّبط الإداري والقضائي وعدم إهمالها التشديد على ضورة الإبلاغ في حال واجهتهم مشاكل في مراحل تنفيذ الضبط لأي سبب كان وأنه سيتم اتخاذ إجراءات التنفيذ