النّجمة يقدّم طاقمه الفني لكرة القدم عبر مؤتمرٍ صحفيٍّ 

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

عقدت إدارة نادي (النّجمة) مؤتمرًا صحفيًّا، بمقرّ الناّدي في منطقة السّلماني الغربي، وقدمت عبره مدرب فريق كرة قدم بالنادي “سالم ميلاد”، ومساعده “رمزي إسويكر”، ومدرب الحراس “إدريس محمّد”، والمهاجم “خميس التاورغي” القادم من الأهلي بنغازي .

وأكّد مدير الكرة بنادي النّجمة “أحمد الورفلي” إنه تمّ تقديم رؤية إدارة الكرة من خلال المؤتمر .

وأضاف – لأخبار ليبيا 24 – نحن نعوّل على المدرب “سالم” والطاقم المصاحب له لقيادة الفريق للدوري الممتاز .

وأوضح أنه تم استعراض ملابس الفريق، للموسم الرياضي الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة المكلفة بزيارة الملاعب، التي وقعت عقودها في الفترة السابقة، قامت بزيارة ملعب نادي النجمة وقالت أنه سيكون، من ضمن الملاعب التي سوف يتم مباشرة صيانتها في الفترة القادمة.

وسيلاقي النجمة، نظيره بنغازي الجديدة، الخميس المقبل في افتتاح مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.