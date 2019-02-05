أخبار ليبيا 24 تنفرد بنشر عملية القبض على أبرز قادة أنصار الشريعة في سرت

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

اختلفتِ الروايات- بشأن القبض على أحد أبرز قادة عناصر أنصار الشريعة بمدينة سرت “خليفة البرق”- في الأيام الماضية، بعضها يؤكّد قيام قوّات أجنبية باعتقاله، وأخرى أفادت بأنها قوى أمن محلية.

وسعيًا من وكالة أخبار ليبيا 24 لمتابعة الحقائق وكشفها تواصلنا وعدة مصادر أمنية، وتحصلنا على رواية متطابقة بشأن عملية القبض، فكيف قُبض عليه؟

مكافحة الإرهاب:

أكد أحد قادة قوة حماية سرت، لـ”أخبار ليبيا 24″، أن عملية القبض على “خليفة البرق” قامت بها قوة من جهاز مكافحة الإرهاب في نهاية شهر يناير الماضي.

وأوضح المصدر أن “البرق” قُبض عليه عند الساعة الثانية فجراً، بعد تطويق منزله بمنطقة الزعفران، في مدينة سرت، مضيفاً أن المواجهات بالأسلحة الخفيفة وقنابل يدوية- بين القوة و “البرق” – دامت 40 دقيقة أسفرت عن القبض عليه حياً، مصاباً في يده

لم ينضم لداعش

في حين أكد المصدر أن “البرق” يواجه تهماً تتعلق بانتمائه لتنظيم القاعدة الجهادي، علاوة على كونه أحد قادة أنصار الشرعية البارزين، ومؤسس اللجنة الأمنية بسرت في العام 2012م، إلا أنه أكد أنه لم يكن من المنتمين لداعش، ولا من المشاركين في معارك ضد قوة البنيان المرصوص في سرت عام 2016

وحاولت أخبار ليبيا 24 الوصول لـ “البرق”، لكن أن المصدر أكد تسلميه للنائب العام بطرابلس،كونه مطلوباً لديه

العملية الأولى

أكد مصدر بمديرية أمن سرت أن عملية القبض على “البرق” تعد الأولى بالمدينة،مرجعاً عدم قيامهم بعملية القبض، إلى عديد الأسباب، بينها عدم توفر الإمكانيات اللازمة، ومخاوف من تحول عملية القبض إلى ثأر قبلي بين قبيلة “البرق” وأفراد المديرية.

وتابع المصدر أن لا صحة لما توارد من أخبار بشأن القبض على “البرق” في عملية إنزال أمريكية، مضيفاً أن مديريته كانت على علم بعملية المداهمة، التي كانت في ساعات الصباح الأولى، ونفذتها قوة حماية وتأمين سرت.

سرت آمنة

وأكّد عميد بلدية سرت “مختار خليفة المعداني”- في محاورة سابقة مع أخبار ليبيا 24 – أن سرت حالياً تعد من أكثر المدن الليبية أمناً، مثمناً جهود قوة حماية وتأمين سرت في بسطها الأمن بالمدينة.

وتقوم القوة بدوريات روتينية، في المدينة وجنوبها؛ لملاحقة العناصر للإرهابية والقبض عليها، ورصد أي تحركات لتنظيم داعش المهزوم في مدينة سرت.