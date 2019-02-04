خطأ الرعيض يهدي شباب الجبل الفوز على النصر 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أهدى حارس مرمى فريق النصر عبد الرحمن الرعيض، كرة لمهاجم شباب الجبل المحترف إدريس تراوري، سجل من خلالها هدفاً، منح فوزاً ثميناً لفريقه في وقت قاتل .

حيثُ تفوق فريق شباب الجبل على فريق النصر بنتيجة ( 2-1) ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء اليوم الاثنين، لحساب الأسبوع السادس للمجموعة الأولى من مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم النصر، في الدقيقة 24 عن طريق مهاجمه أحمد الهرام، لكن شباب الجبل عاد للمباراة، وحقق التعادل بواسطة المخضرم أنيس سالم في الدقيقة 33.

وارتكب حارس فريق النصر الرعيض، خطأ ساذج في الدقيقة 82، استثمرة إدريس تراوري وخطف به الفوز لفريقه.

وبهذا الفوز رفع شباب الجبل رصيده إلى 12 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 6 نقاط.