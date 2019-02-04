السراج يقبل أوراق اعتماد السفراء الجدد لمالطا وتركيا وإيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خاص

تسلم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الإثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، أوراق اعتماد السفير “كارميلو ساليبا” سفيرا لجمهورية مالطا، والسفير “سرحت أكسن” سفيرا لجمهورية تركيا، والسفير “جوزيبي ماريا بوتشينو” سفيرا لجمهورية إيطاليا، بحضور مدير الإدارة الأوروبية حاجي دهان، ومدير الإدارة الاسيوية عمر الزياني.

وأكد السفراء الجدد، عقب قبول أوراق اعتمادهم، على عمق علاقات الصداقة التي تربط دولهم بليبيا، معبرين عن تطلعهم للعمل من اجل تنمية وتطوير علاقات التعاون الثنائي.

من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي، بالسفراء الجدد، معبرًا عن سعادته باستلام أوراق اعتمادهم سفراء لدول ترتبط مع ليبيا بعلاقات تاريخية، مثمنًا موقف دولهم الداعم لحكومة الوفاق الوطني، و للمسار الديمقراطي في ليبيا.

وأعرب السراج، عن أمله في أن يعمل السفراء الجدد على تعزيز وتطوير علاقات التعاون وان تساهم دولهم بفعالية في مجال الاقتصاد والتنمية وبما يعود بالفائدة المشتركة.

وعبر رئيس المجلس الرئاسي، عن تطلعه بأن تباشر سفارة مالطا عملها من العاصمة طرابلس في وقت قريب اسوة بسفارتي تركيا وإيطاليا، وبما يمكن من سرعة التواصل بين الحكومتين وتوفير الخدمات القنصلية للمواطنيين، ويدعم الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.