منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الهجمات على المرافق الصحية في ليبيا

منظمة الصحة العالمية تحذر من تزايد الهجمات على المرافق الصحية في ليبيا

أخبار ليبيا24

حذر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا (WHO)، من تزايد الهجمات على المرافق الصحية والعاملين من حيث حجم الضرر وعدد المرافق المتضررة.

وقامت منظمة الصحة العالمية بتوثيق أكثر من 41 هجوماً استهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمرافق في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة 2018 – 2019 ، حيث قُتل 6 من العاملين الصحيين والمرضى وجُرح 35 آخرين، من بينهم 25 من العاملين في المجال الصحي و 7 اعتُدي عليهم.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جعفر حسين إنه مع استمرار القتال في جميع أنحاء البلاد، يتزايد عدد المرافق الصحية التي دمرت أو تضررت من الهجمات ، مما حرم الآلاف من الناس الذين يحتاجون إلى رعاية صحية عاجلة وأساسية.

وأكد حسين أن في ليبيا ، حوالي 75٪ من المرافق الصحية مغلقة أو تعمل جزئياً فقط بسبب الأزمة السياسية المستمرة ، وهناك نقص حاد في العاملين الصحيين.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن زيادة الهجمات على الرعاية الصحية تحرم الآلاف من الخدمات الصحية وتزيد من إضعاف النظام الصحي.

وطالبت منظمة الصحة العالمية مرة أخرى بأن تحترم جميع أطراف النزاع سلامة العاملين الصحيين والمرافق الصحية والإمدادات الطبية ، وحرمة الرعاية الصحية بشكل عام.

وذكرت المنظمة أن نمط الهجمات يشير إلى أن الرعاية الصحية يتم استهدافها بشكل متعمد في منطقة النزاع – وهذا يعد انتهاكًا كبيرًا للقانون الإنساني الدولي وتجاهل مأساوي لإنسانيتنا المشتركة.

ونوهت المنظمة بان مثل هذه الهجمات تشكل حالة من الغضب تهدد حياة الكثيرين في ليبيا وتحرم أكثر الفئات ضعفاً – بما في ذلك الأطفال والنساء الحوامل – من حقهم في الحصول على الخدمات الصحية ، في الوقت الذي هم في أشد الحاجة إليه.