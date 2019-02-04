خلال زيارته لوزارة الداخلية .. الناظوري يثني على خطط تأمين مدينتي بنغازي ودرنة الناظوري يبدي دعمه الكامل لجهود وزارة الداخلية في بسط الأمن بكافة ربوع البلاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

زار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق عبدالرازق الناظوري صباح اليوم الإثنين وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي .

وأبدى رئيس الأركان العامة دعمه الكامل لجهود وزارة الداخلية في بسط الأمن بكافة ربوع البلاد، مرحبا بنتائج خطتي تأمين مدينتي بنغازي ودرنة من قبل الوزارة.

واطلع وزير الداخلية الفريق عبدالرازق الناظوري على نتائج الزيارة التي أجراها لمدينة سبها وكافة مستجدات الوضع الأمني.