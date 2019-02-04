السادس من أبريل المقبل موعد انتخاب المجلس البلدي مصراتة في دورة ثانية

أخبار ليبيا24- خاص

ذكرت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة أن انتخاب المجلس البلدي مصراتة في دورته الثانية (2019-2023) سيكون في السادس من أبريل المقبل.

وأوضحت اللجنة في حفل إشهار انطلاق الدورة الثانية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة الأربعاء أن باب تسجيل الناخبين فتح في الثاني عشر من ديسمبر الماضي، وأن تسجيل المرشحين سيبدأ في الخامس من مارس المقبل.

وأكدت اللجنة أنه سيتم إعلان النتائج في السابع عشر من أبريل المقبل، وسيُجرى انتخاب عميد البلدية في الخامس والعشرين من أبريل المقبل، وسيتم التسليم والاستلام بين المجلس البلدي السابق والمجلس اللاحق في الثلاثين من أبريل المقبل.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي مصراتة “الطيب أميمة” إن عدد المسجلين كناخبين في البلدية حتى الآن بلغ 88717 ناخب، مضيفاً أن مصراتة تضم العدد الأكبر من مراكز الانتخاب البالغ عددها 80 مركز انتخابي، 74 منها في مصراتة إضافةً إلى 6 مراكز، 3 منها في الوشكة ومثلها في أبوقرين.

ونوه “أميمة” إلى أن الحدود الإدارية لبلدية مصراتة في عملية الانتخاب ستكون من الدافنية غرباً إلى شرقي الوشكة، مُؤكداً أن عملية الانتخاب المقبلة هي التجربة الثالثة على المستوى المحلي في مصراتة.

وأشار رئيس اللجنة الفرعية إلى أن عدد المؤهلين لانتخاب المجلس البلدي المقبل هو 210867 ناخب، لافتا إلى تسجيل العدد الأكبر من الناخبين.

وتابع أن المجلس البلدي مصراتة المقبل سيضم 9 أعضاء باعتبار أن عدد سكانها يزيد عن 250 ألف نسمة، موضحاً أن 7 من الأعضاء عن الفئة العامة، ومرشح عن المرأة، وآخر عن ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبه، شدد عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة “سليمان الفقيه” خلال حفل الإشهار على ضرورة تحمل المسؤولية في هذه الأوقات الصعبة، مطالباً باختيار الأفضل دون محاباة، تحت أي مبرر.

وأكد الفقيه على ضرورة أن ينجز الاستحقاق على الوجه الأكمل، مضيفاً أن مدينة مصراتة يجب أن تكون لبنة في بناء ليبيا لا معول لهدمها، وفق قوله.

ومن جهته، أشار عميد بلدية مصراتة “مصطفى كرواد” إلى حجم المعاناة التي تعرضوا لها خلال الولاية الأولى للمجلس (2014-2019)، منوهاً إلى أنهم كمجلس على استعداد لبذل مزيد من الجهود وتقديم المشورة لمن أراد، والتعاون مع من ينتخبه الشارع في مدينة مصراتة.

وقال مدير مفوضية المجتمع المدني بمصراتة “رمضان معيتيق” إن المفوضية بما تضمه من مؤسسات مجتمع مدني على استعداد وجاهزية لتكون شريك للجنة الفرعية في انجاز الاستحقاق المقبل، ومراقبة العملية الانتخابية”.

ونصت المادة الرابعة من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 18 لسنة 2019 الصادر في السابع من يناير الجاري على أن انتخاب أعضاء المجلس البلدي يتم بالاقتراع السري العام المباشر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة للفئة العامة ونظام الفائز الأول لفئتي النساء وذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار في النطاق الإداري للبلدية.

وكان رئيس اللجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية “سالم بن تاهية” أكد في وقت سابق لوسائل الإعلام أن إجراء انتخابات في البلديات المنتهية ولايتها، ستجرى خلال مارس المقبل.