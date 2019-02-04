كيان سياسي جديد يظهر في طبرق .. تعرف على مطالبه جسم جديد أطلق عليه "ليبيا المستقبل" في كل أنحاء ليبيا ينادون بالديمقراطية بعيداً عن التجاذبات السياسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

نظم العشرات من أهالي مدينة طبرق صباح اليوم الإثنين وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب رافعين لافتات يطالبون فيه المجلس بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المحدد .

وأفاد أحد لمتظاهرين زيدان الزيداني – لأخبار ليبيا 24 – أنهم بدأو في تكوين جسم جديد أطلق عليه “ليبيا المستقبل” في كل أنحاء ليبيا ينادون بالديمقراطية بعيداً عن التجاذبات السياسية وعن المعارك الموجودة على الأرض .

وقال الزيداني – أن الجسم الجديد – تنادي بإقرار الدستور الجديد ليكون هو الفيصل والحل في ليبيا ليقول الشعب كلمته لاختيار الرئيس الخاص به كذلك النواب الخاصين به .

وأكد المتظاهر رفضهم الكامل لمسودة الدستور الحالية، مطالبين بضرورة فتح المصالحة الوطنية قبل أي شئ .

وشدد المحتجون على المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بضرورة الإسراع في إجراء الانتخابات في ليبيا، مطالبينه بضرورة فتح قناة تواصل معه مباشر من أجل الإسراع في خطوات اعتماد الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

وسلم المحتجون النائب بوبكر الغزالي بيان بهذا الخصوص من أجل عرضه على رئاسة مجلس النواب .