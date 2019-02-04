في ظل غياب كامل للسلطات الأمنية .. تنامي ظاهرة القتل والاغتصاب للنساء في طرابلس 

أخبار ليبيا 24 – خاص

من الظواهر أو الاحداث المفزعة التى اجتاحت الشعب الليبي والتي انتشرت في الفترة الأخيرة في مدينة طرابلس ظاهرة خطف النساء والاغتصاب، وأحيانًا تصل للقتل .

فقد عثرت أهالي منطقة “الزطارنه” جنوبي تاجوراء على جثة سيدة في العقد الثالث من عمرها مرمية على جانب الطريق العام .

وتم نقل الجثة إلى مركز طرابلس الطبي، الذي بدوره قال أن الضحية تم قتلها بعيار ناري اخترق الرأس و تعرضت جثتها لنهش الكلاب .

والمفزع في الأمر أن هذه الجثة الرابعة التي يتم العثور عليها في طرابلس خلال بادية هذا العام فقط، وابدي أهالي المنطقة انزعاجهم الكبير من هذه الظاهرة التي بدأت في التنامي في الفترة الأخيرة، دون تحرك واضح من السلطات الأمنية .

ازيداد الخطف

وفي ظل سيطرة المليشيات الخارجية عن القانون في طرابلس انتشرت الفترة الأخيرة قضايا خطف الفتيات والنساء بشكل كبير، وتكون دوافع الخطف أم من أجل إشباع الرغبات أو من أجل الحصول على فدية، أو من أجل تسجيل مقاطع فيديو لإبتزاز رب الأسرة أو الزوج من أجل الحصول أيه إجراء إداري أو مصالح خاصة في الدولة .

هذا ولم تسجل السلطات الأمنية في طرابلس العديد من الجرائم في هذا المجال، أما بسبب خشية العائلة من العار، وفي بعض الحالات يتلقى الأهل تهديدات من المغتصبين اذ هم كشفوا الامر .

اغتصاب لمرات عديدة

وتزداد هذه الظاهرة غير المألوفة انتشارا مع التكتم ونجاة المغتصبين من اي ملاحقة وقد أعيد اغتصاب فتيات لمرات عديدة بسبب التكتم على حوادث الاغتصاب الأولى التي تعرضن لها وينشأ على ذلك بعض حالات إجهاض تلقي فيها المغتصبات بمساعدة أهاليهن أجنتهن في القمامة أو دفنهم في أماكن نائية وقد تمت بعض عمليات الخطف من جامعات ومدارس وإدارات عامة عند الذهاب أو المغادرة منها ومن الشوارع بعد ترصد المجرمين للضحايا.

وبالعودة إلى العام 2016، فقد انتشار فيديو لاغتصاب مرأة المشهور بعبارة ” حرام عليكم عندكم ولاية”، واشعلت حادثة اغتصاب المرأة غضبا شعبيا واسعًا في ليبيا وشكلت صدمة لكل من تابع شريط الفيديو الذي أظهر تفاصيل الاعتداء، وتبعا لذلك خرجت مظاهرات للتنديد بهذه الجريمة والمطالبة بالقبض على الجناة والقصاص منهم.

القصاص

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته.كتيبة ثوار طرابلس.على صفحتها بفيسبوك إحدى النساء الليبيات تتعرض للاغتصاب من قبل عدد من المسلحين في أحد المقرات التابعة لهم رغم توسلاتها لهم بإخلاء سبيلها.

وطالب الناشطون بالقبض على المجرمين والقصاص منهم في ساحة عامة حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم مرة أخرى، كما انتقدوا التعدي على شرف وعرض المرأة .

يشار إلى أن القانون الليبي يعاقب على جريمة الاغتصاب بالقوة أو التهديد أو الخداع، بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات، حسب المادة عدد 407 من القانون رقم 70.