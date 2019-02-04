“معهد الأورام بمصراتة” يحي اليوم العالمي للسرطان بأرقام ومؤشرات حفل إحياء اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار "أنا سأفعل" بحضور نخبة من الأطباء والمختصين

أخبار ليبيا 24 – خاص

أقام المعهد القومي لعلاج الأورام بمصراتة صباح اليوم الأثنين بمركز الأبحاث والمهارات، حفل إحياء اليوم العالمي للسرطان، تحت شعار “أنا سأفعل” بحضور نخبة من الأطباء والمختصين، ومهتمين بالشأن الصحي، ووسائل الإعلام المختلفة.

15 عاماً

وقال مدير المعهد الدكتور “محمد أحمد الفقيه” في كلمة له أن معهدهم تأسس بجهود ذاتية ووقفة الخيرين في العام 2004م، مضيفاً أن المعهد قدم خلال 15 عاماً من عمره العلاج والتشخيص والمتابعة والتأهيل للمرضى الذين ترددوا عليه من عدة مدن ليبية دون استثناء.

وأوضح “الفقيه” أن جهود المعهد يراها الجميع، ويعرفها من واكب العمل اليومي به، مشيداً بجهود العاملين بالمعهد البالغ عددهم 600 موظف بين عناصر طبية وطبية مساعدة وإدارية وفنية .

كشف مبكر

وأكد رئيس قسم الباطنة بالمعهد الدكتور “ممدوح الدهماني” أن واحدة من بين ثمانية نساء مهددة بالإصابة بسرطان الثدي، مطالباً بالكشف المبكر ومتابعة الطبيب كونهما اسهما في علاج 97% من الحالات المرضية.

وأوضح الدكتور “الدهماني” في عرض مرئي أن المعهد استقبل 1121 مريضاً من كل المدن الليبية أصيبوا بأورام خلال العام الماضي، مضيفاً أن سرطان الثدي يأتي في المرتبة المتقدمة للمرضى الذين استقبلهم المعهد .

46480 متردداً

أفاد رئيس قسم الأرشيف بالمعهد “عبدالحميد الرعيض” في عرض مرئي أن المعهد استقبل في عياداته الخارجية خلال العام الماضي 46480 متردداً، ليسوا جميعاً مصابين بأورام، وفق قوله .

وأوضح “الرعيض” أن المعهد أجرى خلال العام الماضي 1622 عملية جراحية، 72374 تحليل طبي، 750 منظار، 3590 تحليل أنسجة، 8058 علاج كيماوي، 2131 علاج طبيعي، منوهًا إلى أن عدد الوفيات بالمعهد خلال العام الماضي بلغ 197 حالة وفاة.

80%

وأكدت اختصاصية أورام الأطفال بالمعهد، الدكتورة “عالية الشهوبي” أن نسبة الشفاء لأورام الأطفال تصل إلى 80%، موضحةً أن ما نسبته 5 – 15 % من المصابين بأورام أطفال نتيجة عوامل وراثية، موضحةً أن 75-90 % من الحالات أسبابها الفردية غير معروفة.

وأشادت الدكتورة “الشهوبي” بجهود قسم أورام الأطفال الذي افتتح في العام 2017م، مثمنة جهود الخيرين الذين تعاونوا في توفير أجهزة الضخ الوريدي، وبعض احتياجات القسم الأخرى .