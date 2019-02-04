أطفال بنينا قاهرةِ الإرهاب يتفوقون رياضيا في فرنسا

أخبار ليبيا 24 – خاص

احرزت ابنة منطقة بنينا “مارية حمزة الشلماني” الميدالية الفضية في بطولة “اكاتين” للجودو في جمهورية فرنسا .

ونالت مارية، مواليد 2009، الميدالية الفضية في بطولة الاكاتين، في مدينة بيساك Pessac التابعة لإقليم الاكاتين، في وزن 30-35، واختتمت فعاليات البطولة مساء أمس الأحد .

ولعبت مارية أربعة مباريات، فازت في ثلاث، وتعادلت في واحدة، وتأتي البطولة ضمن تصفيات آخر العام، التي يشرف عليها الاتّحاد الفرنسي للجودو، ويحدد فيها بطل الإقليم من كل مدينة .

وجاء في الترتيب الرابع في البطولة نفسها اللاعب “محمد حمزة الشلماني”، مواليد بنينا 2012، حيث لعب أربع مباريات فاز في واحدة وخسر واحدة، وتعادل في مبارتين‎‏.