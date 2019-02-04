بسبب الهوية الاجتماعية .. تورط مليشيات الكاني في عمليات إعدام وقتل خارج نطاق القانون هذه الجريمة -التي وصفها بــ"البشعة" - لم تكن الأولى من نوعها في مدينة ترهونة، نظراً لأنها شهدت عدداً من التصفيات الجماعية والفردية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعربت اللجنة الوطنية، لحقوق الانسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الجريمة البشعة، التي ارتكبها اللواء السابع ترهونة ما يعرف بــ “كتيبة الكاني” بإعدامها، خارج نطاق القانون والعدالة، ثلاثة مواطنين، على أساس الهوية الاجتماعية لهم، والتنكيل بهم وذلك في العشرين من يناير العام الحالي.

وأوضحت اللجنة في بيانها – الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 – أن الضحايا كانوا مختطفين، منذ تاريخ التاسع والعشرين من نوفمبر من العام الماضي، وهم في طريقهم قادمين من مدينة ككلة بالجبل الغربي إلى مدينة طرابلس، قتلوهم في جريمة حرب مكتملة الأركان وذلك وفقا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني .

وأكدت الوطنية لحقوق الإنسان أن هذه الجريمة -التي وصفها بــ”البشعة” – لم تكن الأولى من نوعها في مدينة ترهونة، نظراً لأنها شهدت عدداً من التصفيات الجماعية والفردية والتهجير القسري لعدد كبير من العائلات القاطنين بها، وارتكاب جرائم القتل خارج نطاق القانون والعدالة وتعذيب واعتقالات عشوائية .

وطالبت اللجنة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل وجاد في هذه الجريمة، وضمان تقديم الجناة للعدالة ومحاسبتهم .

وطالبت اللجنة بعثةَ الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بالأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب اتجاه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني واستهداف المدنيين، وذلك من خلال العمل على فتح تحقيقات شاملة في الجرائم، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، وضمان ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات عبر الآليات الدولية .

وجددت التأكيد على أن عمليات الإعدام والقتل، خارج نطاق القانون والعدالة، ليست فقط جرائم جنائية على المستوى المحلي، إنما تصنف انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وترقى إلى مصاف جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.