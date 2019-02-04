“في مطبخنا ضيوف ” برنامج مرئي من إعداد فتيات متلازمة داون

وحدثتنا محمد سعيد الورفلي عن فكرة إعداد القسم، قائلا:” قمنا بتجهيز مطبخ متكامل، داخل مقر الجمعية، لتأهيل الفتيات ذوات متلازمة دوان في مجال الطبخ، إلى جانب برامج التدبير المنزلي والأشغال اليدوية والحياكة والتطريز” .

وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلا :”نقوم بتأهيل الفتيات ذوات متلازمة داون على برامج وفنون الطبخ سواء كان الطبخ حلويات أو وجبات الإفطار؛ لتأهيلهن؛ حتى يستطعن الاعتماد على أنفسهن ،تحت إشراف عدد من المعلمات والمربيات” .

وأكد أن بعض الفتيات، بالتدريب المستمر، أصبح لديهن القدرة على اتّقان بعض الوجبات الغذائية.. مالحا وحلوا، مشيراً إلى برنامجا تلفيزونيا جاري تجهيز إعداده مرئيا من خمسة عشر حلقة، تحت اسم ” في مطبخنا ضيوف”، وستنطلق أعمال التصوير مع بداية عطلة منتصف السنة الدراسية، سيقدمنه الفتيات بإعداد الوجبة إلى جانب ضيف من نجوم الفن والرياضة، والبرنامج من إنتاج أحدى الشركات المتخصصة وسيذاع في أحدى القنوات الفضائية المحلية .

وتقدم جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً، برامجَ تعليم القراءة والكتابة وتعليم التربية الإسلامية والحساب والرسم والفنون التشكيلية والموسيقى والتربية الرياضية، يضاف أيضاً تعليم الحاسوب والتدبير المنزلي والحياكة والتطريز والأشغال اليدوية للفتيات .

وحول الدعم الذي تتلقاه الجمعية، قال الورفلي :وقعنا، حاليا، اتفاقية مع صندوق التضامن الاجتماعي، بموجبها تكفّل الصندوق بإبرام عقود مع عدد من المعلمات، كما يوجد لدينا ست معلمات من قطاع التعليم.. والجمعية تتكفل بمرتبات عدد من المعلمات” .

وبيّن أن للجمعية موارد بسيطة الهدف منها ليس الاستثمار، وقد تعاقدت الجمعية مع شركة الجوف النفطية في إنجاز أعمال النظافة لمباني الشركة وتقديم خدمات “السفرجة” لمبنى الإدارة العامة للشركة، وهامش الربح يصرف على مرتبات بعض المعلمات والاحتياجات اليومية والصيانات والمناشط المختلفة‎‏.