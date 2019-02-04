“في مطبخنا ضيوف ” برنامج مرئي من إعداد فتيات متلازمة داون
وجاءت فكرة التأسيس لأن المدينة كانت تحوي مؤسسة حكومية واحدة كانت تقدم الخدمات التعليمية التأهيلية لذوي الإعاقة الذهنية
أخبار ليبيا 24 – خاص
لم تحفل مدينة بنغازي- كعادتها- بما يحاك ضدها من المكائد وتجاهل المسؤولين والحكومات، بل ظلت صامدة قادرة على تحدي كل الصعوبات، وصنعت من صبرها وكبريائها طريقاً يسلكه كل طامح وحالم؛ ليحقق ما كان يظنه الكثيرون مستحيلاً.
جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً الخيرية، أحدى الجمعيات الأهلية تأسست عام 1990في مدينة بنغازي، وجاءت فكرة التأسيس من أن المدينة كانت تحوي مؤسسة حكومية واحدة تقدم الخدمات التعليمية التأهيلية لذوي الإعاقة الذهنية .
وأخبرنا رئيس مجلس إدارتها محمد سعيد الورفلي أن الجمعية بدأت مشوارها التعليمي داخل ثلاثة فصول. الورفلي الذي استقبلنا عند مدخل مبنى الجمعية في مقرها الحالي في منطقة الحدائق .
يقول الورفلي :” إن المباني القديمة أزيلت، وأقمنل مكانها مبانيا جديدة، والآن عدد الفصول ستة عشر فصلا تعليميا، وعدد الأطفال من فئة متلازمة داون والإعاقات الذهنية من سن 5 سنوات حتى 26 سنة، بلغ 200 طفل وطفلة وشاب وفتاة .
وتهتم الجمعية- إلى جانب نشاطها التعليمي- بالجانب التأهيلي الرياضي، والاجتماعي، والنفسي. وهذا ما لمسناه جلياً لحظة دخولنا إلى قسم التدبير المنزلي، حيث تجمعت عدد من الفتيات ذوات متلازمة داون حول زميلتهن “مروة” التي كانت تعد وجبة إفطار، ضمن ورشة تدريب تشرف عليها أحدى معلمات القسم .
بدت ملامح الخجل تلف وجه مضيفتنا “مروة “وهي تعد “السفنز” وقد أوشكت على الانتهاء من إعداده على طاولة من الرخام، فيما تنظرها زميلتها لاستلامه وقليه داخل صحن مغمور بزيت الطهو .
وحدثتنا محمد سعيد الورفلي عن فكرة إعداد القسم، قائلا:” قمنا بتجهيز مطبخ متكامل، داخل مقر الجمعية، لتأهيل الفتيات ذوات متلازمة دوان في مجال الطبخ، إلى جانب برامج التدبير المنزلي والأشغال اليدوية والحياكة والتطريز” .
وأضاف رئيس مجلس الإدارة قائلا :”نقوم بتأهيل الفتيات ذوات متلازمة داون على برامج وفنون الطبخ سواء كان الطبخ حلويات أو وجبات الإفطار؛ لتأهيلهن؛ حتى يستطعن الاعتماد على أنفسهن ،تحت إشراف عدد من المعلمات والمربيات” .
وأكد أن بعض الفتيات، بالتدريب المستمر، أصبح لديهن القدرة على اتّقان بعض الوجبات الغذائية.. مالحا وحلوا، مشيراً إلى برنامجا تلفيزونيا جاري تجهيز إعداده مرئيا من خمسة عشر حلقة، تحت اسم ” في مطبخنا ضيوف”، وستنطلق أعمال التصوير مع بداية عطلة منتصف السنة الدراسية، سيقدمنه الفتيات بإعداد الوجبة إلى جانب ضيف من نجوم الفن والرياضة، والبرنامج من إنتاج أحدى الشركات المتخصصة وسيذاع في أحدى القنوات الفضائية المحلية .
وتقدم جمعية أصدقاء المعاقين ذهنياً، برامجَ تعليم القراءة والكتابة وتعليم التربية الإسلامية والحساب والرسم والفنون التشكيلية والموسيقى والتربية الرياضية، يضاف أيضاً تعليم الحاسوب والتدبير المنزلي والحياكة والتطريز والأشغال اليدوية للفتيات .
وحول الدعم الذي تتلقاه الجمعية، قال الورفلي :وقعنا، حاليا، اتفاقية مع صندوق التضامن الاجتماعي، بموجبها تكفّل الصندوق بإبرام عقود مع عدد من المعلمات، كما يوجد لدينا ست معلمات من قطاع التعليم.. والجمعية تتكفل بمرتبات عدد من المعلمات” .
وبيّن أن للجمعية موارد بسيطة الهدف منها ليس الاستثمار، وقد تعاقدت الجمعية مع شركة الجوف النفطية في إنجاز أعمال النظافة لمباني الشركة وتقديم خدمات “السفرجة” لمبنى الإدارة العامة للشركة، وهامش الربح يصرف على مرتبات بعض المعلمات والاحتياجات اليومية والصيانات والمناشط المختلفة.