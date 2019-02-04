وصول قافلة مساعدات طبية إلى مدينة درنة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

سيّرتِ الإدارة العامّة للبحث الجنائي- في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع شركة “الفا” للمستلزمات الطبية، أمس الأحد- قافلةً من الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لتغطية احتياجات مستشفيات مدينة درنة.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمنيّ، في الإدارة العامة للبحث الجنائي، وليد العرفي: إن شحنة الأدوية مجانية، بالتنسيق المباشر بين مدير الإدارة وشركة الأدوية- وذلك لتوفير الاحتياجات الأولية في الأقسام الطبية.

وأضاف العرفي أن الإدارة العامّة للبحث الجنائي تسعى جاهدة لبسط الأمن داخل مدينة درنة، وتقديم الخدمات للقطاعات حرصًا منها على تأدية مهامها على أكمل وجه‎‏.