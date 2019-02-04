بعد 75 عاما.. العثور على غواصة هتلر المختفية

أخبار ليبيا 24

عثرت البحرية التركية على حطام غواصة ألمانية غرقت قبل 75 عاما في مياه البحر الأسود، وتحولت إلى شاهد على النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.

وحسبما نقلت صحيفة “ديلي صباح” التركية، فإن سلطات البلاد بصدد إنتاج فيلم وثائقي جديد عن الغواصة الغارقة، وهي من طراز “يو 23”.

وتم العثور على حطام الغواصة الألمانية على عمق 40 مترا، وعلى بعد نحو 4 كيلومترات من منتجع أغفا، القريبة من إسطنبول.

وكانت “يو 23” واحدة من بين 6 غواصات ألمانية معدة لمهاجمة السفن السوفيتية في البحر الأسود، وشاركت في 56 عملية عسكرية.

وتمكنت الغواصة بالفعل من إغراق العشرات من السفن المعادية، لكن في 1944 نجح السوفييت في الثأر من النازيين بإغراق 3 من هذه الغواصات.

ومنذ اختفائها في الحرب العالمية الثانية، واصل خبراء بحثهم عن “غواصات هتلر” المختفية، وتم العثور عليها جميعا باستثناء “يو 19” التي يرجح أن تكون غارقة في نفس المنطقة التي جرى فيها العثور على “يو 23”.

لكن الباحثين يتوقعون أن تكون الغواصة “يو 19” الألمانية غارقة على عمق 455 مترا.